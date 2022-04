PS5 in vendita ad aprile: quando tornerà disponibile nei negozi?

Con Xbox Series X/S, PS5 rappresenta la nuova generazione del gaming, almeno per chi è abituato a giocare su console. Quella di “mamma” Sony, che si è fatta avanti sul mercato con una piattaforma innovativa e dalle caratteristiche tecniche piuttosto interessanti.

Purtroppo, però, fin dal lancio la situazione legata ai rifornimenti di PlayStation 5 non è particolarmente rosea, e non è andata a migliorare neppure all’inizio del 2022. I drop delle catene di negozi online sono sempre più rari, e il colosso giapponese fatica ancora a soddisfare l’altissima richiesta di mercato, per via della nota crisi dei semiconduttori dovuta alla pandemia da Coronavirus.

Naturale allora che gli appassionati si chiedano quando le cose inizieranno ad andare meglio, potendo finalmente mettere le mani su una PS5 nuova fiammante. Purtroppo però, almeno ad aprile 2022, non sembra che sarà possibile acquistare facilmente un monolite della “grande S”; ovviamente salvo sorprese.

Mentre i rivenditori giapponesi non accettano più pre-order per via di restock limitati, in Italia l’ultimo drop PS5 risale al 30 marzo, poco più di una settimana fa, mentre non sappiamo se nel mese in corso siano previsti ulteriori rifornimenti di PlayStation 5 o PlayStation 5 Digital. Quel che è certo è che la situazione non si sbloccherà in breve tempo, ed è probabile che anche nei prossimi mesi le scorte siano limitate a livello globale.