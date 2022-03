PS5: scorte ancora in crisi, Xbox Series X tenta il sorpasso

Quello della carenza di scorte di PS5 e Xbox Series X è un problema che ha certamente segnato l’avvio della nuova generazione del gaming “da salotto”.

La crisi mondiale a seguito della pandemia da Coronavirus ha colpito infatti con pugno duro anche l’industria videoludica, penalizzando la produzione delle console next-gen a marchio Sony e Microsoft per via di una cronica mancanza di semiconduttori. Ciò si è tradotto in scorte non sufficienti a soddisfare la richiesta degli appassionati, in particolare per PlayStation 5.

Un trend, questo, che nelle ultime settimane è andato a peggiorare per la piattaforma casalinga del colosso giapponese, come dimostrano gli ultimi dati raccolti da Christopher Dring di GamesIndustry.biz, riportati sul suo account Twitter.

We'll have the February European market report for you tomorrow, courtesy of GSD. It was a great month for new games. Console sales continue to struggle. PS5 stock levels meant that, for the first time, more Xbox Series consoles were sold than PS5s (in tracked European markets) — Christopher Dring (@Chris_Dring) March 14, 2022

Più nello specifico, febbraio si è rivelato un mese più che positivo per quanto riguarda la vendita dei videogiochi, grazie all’arrivo di titoli molto attesi come Sifu, Horizon: Forbidden West ed Elden Ring. Tuttavia, discorso a parte vale per l’hardware, con la fase produttiva delle console che continua ad essere ostacolata dallo shortage dei semiconduttori; e, come già detto, soprattutto per quanto riguarda PS5.

Per la prima volta sin dal lancio delle console next-gen, Sony ha registrato a febbraio un numero di vendite inferiore rispetto a Xbox Series X nei principali Paesi europei, stando proprio ai numeri di Christopher Dring:

Per il momento non è chiaro se le scorte di PS5 potranno migliorare nel corso dell’anno, o se il rischio sia di vedere il vero avvio di next-gen solo a partire dal 2023.