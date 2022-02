Nuovo Nintendo Direct in arrivo a febbraio? Ci sarà anche Xenoblade Chronicles 3, secondo un leak

È dallo scorso novembre che i fan Nintendo aspettano con trepidazione un nuovo Nintendo Direct, immancabile showcase che ha come obiettivo quello di riassumere oppure svelare i prossimi titoli in uscita per l’ibrida della casa di Kyoto. Ma l’attesa potrebbe ormai essere agli sgoccioli. Un leaker ha infatti svelato che un nuovo Nintendo Direct (il primo del 2022) potrebbe arrivare nel mese di febbraio.

Il rumor arriva dall’insider Samus Hunter, noto per aver correttamente anticipato nuovi contenuti in passato. Ovviamente non c'è ancora nessuna data precisa, perciò invitiamo – come sempre – a prendere tutto con le pinze. Nintendo, ovviamente, non ha né smentito né confermato la notizia. E probabilmente non lo farà, limitandosi ad annunciare l’imminente Direct sui suoi canali ufficiali qualche giorno prima. Il leaker, nel suo post su Twitter, ha anche svelato qualche chicca sui prossimi mesi. In primavera potremmo ricevere una Monster Hunter Presentation (una sorta di Direct dedicato) con novità sul DLC Sunbreak e su Monster Hunter Stories 2. Seguono uno showcase Indie World e un nuovo appuntamento con FEH Channel (news sul mobile game Fire Emblem Heroes). Degno di nota un Pokémon Present, che secondo alcuni potrebbe annunciare un DLC per l'appena uscito Pokémon Leggende: Arceus. E infine uno Splatoon 3 Direct, magari con il rilascio della data di uscita ufficiale.

Presentation to look forward in the coming months:

FEBRUARY

-FEH Channel Anniversary Feb. 1st (2nd for Europe)

-Nintendo Direct SPRING

-Monster Hunter Presentation (Sunbreak, Stories 2)

-Indie World

-Second FEH Channel

-Pokèmon Present

-Splatoon 3 Direct#Nintendo — Samus Hunter Nintendo Leak and News Inside (@SamusHunter2) January 31, 2022

Nintendo Direct: Xenoblade Chronicles 3 e nuovo capitolo di Kirby in arrivo?

Ma cosa vedremo, invece, a febbraio? Sebbene l’insider non abbia aggiunto dettagli sull’evento, ha però speculato sull’imminente annuncio di Xenoblade Chronicles 3. A quanto pare, infatti, il sito web della Monolith Soft – sviluppatore di Xenoblade – è stato recentemente rinnovato e aggiornato con trademark e loghi del 2022, quando in precedenza li mostrava fino all’anno 2017. Tutti i riferimenti al passato sono stati eliminati, comprese le news e la pagina dedicata al “reclutamento” di nuovi membri per il team Xenoblade.

C’è da sottolineare, però, che al momento non esistono dati ufficiali che provino l’esistenza di un terzo capitolo per l’amata saga JRPG, ma diversi leak e indizi (come alcune collaborazioni del team di sviluppo con il duo ACE, già autore della colonna sonora della serie) non lasciano spazio a dubbi. Che Monolith Soft si stia preparando ad un annuncio, magari all’interno del presunto Nintendo Direct di febbraio?

Ricordiamo, inoltre, che qualche settimana fa una rivista giapponese ha anticipato l'annuncio di un nuovo capitolo della serie di Kirby, che dovrebbe essere svelato da Nintendo proprio a febbraio (ne abbiamo parlato in maniera più approfondita qui). Forse un Direct potrebbe davvero essere più vicino di quanto pensiamo.