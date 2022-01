Nintendo sarebbe pronta ad un annuncio: nuovo gioco di Kirby in arrivo?

Un nuovo trailer per Kirby e la Terra Perduta è stato rilasciato soltanto una decina di giorni fa, insieme alla data d'uscita ufficiale, ma pare che per la mascotte rosa di Nintendo le sorprese non siano finite qui. Secondo un magazine giapponese, infatti, un nuovo capitolo della serie potrebbe essere svelato a brevissimo: a riportare l'estratto della rivista un utente di Twitter, che ha anche postato la traduzione del trafiletto “incriminato”.

“Il nuovo numero uscirà lunedì 21 febbraio – si legge –. Oltre alle notizie dettagliate su Kirby e la Terra Perduta, abbiamo incluso anche un nuovo gioco che non ci aspettavamo! Ho la sensazione che sarà annunciato un nuovo titolo”. In realtà non è chiaro se la pubblicazione faccia riferimento a un nuovo gioco della serie di Kirby (come sembra suggerire il contesto) oppure se si tratti di un titolo completamente nuovo per Nintendo Switch. Tuttavia, bisogna tenere a mente che nel 2022 si festeggia il 30° anniversario di Kirby e Nintendo ha annunciato di “aspettarsi delle novità”. Il trafiletto non indica nemmeno una finestra di annuncio, né la modalità: che un nuovo Nintendo Direct sia vicino?

"New issue will release it on Monday, February 21.

In addition to detailed news about Kirby and The Forgotten Land, we've also included a new game that we didn't expect! I have a feeling that a new I have a feeling that a new title will be announced"

Kirby e la Terra Perduta: quando sarà disponibile?

Nel frattempo i fan sono in attesa di Kirby e la Terra Perduta, in uscita il prossimo 23 marzo. Il nuovo trailer ha mostrato un'avventura incredibilmente rinnovata, ambientata in un mondo 3D nel quale è stata aggiunta – per la prima volta – una modalità gameplay co-op. Il secondo giocatore potrà infatti controllare un Waddle Dee Aiutante per aiutare Kirby a spazzare via ogni nemico. Il protagonista rosa avrà inoltre a disposizione due nuove abilità: Trivella, per immergersi nel terremo e attaccare i nemici dal basso, ed Esploratore, utile per attaccare i nemici lontani.