Kirby e la Terra Perduta per Nintendo Switch ha una data di uscita ufficiale

Si chiama Kirby e la Terra Perduta il prossimo feticcio di tutti i fan della famelica pallina rosa, uno dei volti più iconici di casa Nintendo. Feticcio che fa rima con un nuovo videogame in arrivo esclusivamente sugli schermi di Nintendo Switch.

Quello stesso titolo largamente anticipato dalla “grande N”, e per cui oggi arriva finalmente una data di uscita ufficiale. Per altro vicinissima!

Con un nuovo trailer – visibile poco più in alto in questo stesso articolo -, il colosso di Kyoto ha infatti fissato il lancio di Kirby e la Terra Perduta su Switch per il 25 marzo 2022, rispettando la finestra precedentemente comunicata della primavera di quest'anno.

Kirby ha un talento per inalare l'aria e dovrà darsi da fare quando, arrivato in una terra sconosciuta, scoprirà che i Waddle Dee sono stati rapiti a frotte dall’esercito delle bestie. Per salvare i suoi amici, Kirby parte per un viaggio con il curioso Elfilin, che incontra nel nuovo mondo.

Kirby e la Terra Perduta è descritta come una travolgente avventura in un mondo 3D, in cui il “puccioso” protagonista sarà in grado di usare abilità del tutto nuove come quelle Trivella ed Esploratore. La prima permetterà di immergersi nel terreno e sorprendere i nemici colpendoli dal basso mentre la seconda consentirà di individuare gli avversari più lontani. Il gioco supporta anche il multiplayer in co-op locale per due giocatori, oltre a sfide e classifiche online e una serie di minigiochi esclusivi.

Cosa ne dite, non ve lo lascerete scappare? Vi ricordiamo che il titolo festeggia l'imminente 30esimo anniversario di Kirby, e che potete comodamente prenotarlo sui listini di Amazon Italia ad un prezzo interessante.