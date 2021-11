Dallo SNES a Los Angeles: anche Kirby fra le nomination dei Grammy Awards

Sembra incredibile, eppure è tutto vero: Kirby, la mascotte rosa risucchia-tutto di Nintendo, ha ricevuto una nomina ai prestigiosi Grammy Awards, che quest'anno celebrano la loro 64esima edizione. Nello specifico, ad essere nominato è un arrangiamento in stile jazz della traccia musicale di Kirby's Fun Pak, un classico per SNES uscito nel lontano 1996, dal titolo “Meta Knight's Revenge” ad opera di Charlie Rosen e Jake Silverman ed eseguita da The 8-Bit Big Band feat. Button Masher. Il brano è in lizza nella categoria “Best Arrangement, Instrumental o A Cappella” insieme ad altri quattro candidati.

Per quanto eccezionale, non è la prima volta che un brano del mondo videoludico si fa strada fino ai Grammy Awards. Anzi, a dire il vero è la terza volta: nel 2010 il compositore americano Christopher Tin aveva ottenuto il premio come miglior arrangiamento strumentale grazie ad un brano composto per il celebre strategico a turni Civilization IV. Nel 2013, invece, era stato il turno di Austin Wintory, compositore dell'intera colonna sonora dell'indie game Journey, che aveva ricevuto una nomina nella categoria “Best Score Soundtrack for Visual Media”, senza riuscire però a portarsi a casa la vittoria.

The 8-Bit Big Band, il gruppo che ha svolto l'arrangiamento del brano di Kirby nominato agli Awards, ha commentato il proprio entusiasmo alla notizia pubblicando un tweet di ringraziamento. “Oh wow, una nomination ai Grammy! – scrivono i componenti – Grazie infinite a chiunque abbia mai ascoltato oppure contribuito alla nostra band. Non avremmo mai potuto farcela senza l'aiuto di tutti voi!”. Per sapere l'esito della candidatura dovremo però aspettare ancora un po' di tempo: la 64esima edizione dei Grammy Awards si terrà infatti il prossimo 31 gennaio 2022 nella splendida cornice di Los Angeles.