Preordina Kirby e La Terra Perduta a prezzo scontato: in omaggio gli stickers magnetici

Kirby e La Terra Perduta è il prossimo titolo del noto franchise, in arrivo per Nintendo Switch il prossimo 25 marzo. Su Amazon è possibile pre-ordinarlo con uno sconto di ben 14 euro, al prezzo finale di 60,98 euro. Compreso nel prezzo un set di sticker magnetici che raffigurano la mascotte rosa e i suoi compagni d’avventura.

Kirby è stato risucchiato da un misterioso vortice e trasportato su un pianeta sconosciuto e ricco di insidie. Imbarcati nella prima ed entusiasmante avventura 3D di Kirby e scopri tutte le novità che questo capitolo è in grado di offrire.

Questa è la descrizione ufficiale di Kirby e La Terra Perduta. Per la prima volta in assoluto, infatti, Kirby offre un’esperienza immersa in un mondo completamente in 3D fatto di livelli unici e ricchi di scorciatoie, sfide, passaggi segreti e collezionabili tutti da raccogliere. Lo scopo della mascotte rosa è quello di salvare i Waddle Dee e aiutarli a ricostruire Waddle Dee Town, che racchiude minigiochi, sfide e molto altro.

In questo titolo, Kirby acquisisce due nuove abilità, Trivella ed Esploratore. In più fa capolino una nuova funzione: la Boccomorfosi, che permette alla mascotte di trasformarsi in qualsiasi oggetto, dall’auto alla lampadina al cono. Non può mancare la modalità cooperativa a 2 giocatori (locale) per giocare insieme ai propri amici.

