Kirby e la Terra Perduta è disponibile: il colorato trailer di lancio su Nintendo Switch

La palletta rosa più amata del videoludo è finalmente tornata! E lo ha fatto con l’attesissimo Kirby e la Terra Perduta, coloratissima avventura espressamente pensata per gli schermi di Nintendo Switch.

Il titolo, sviluppato dai ragazzi di HAL Laboratory, è disponibile come previsto dalla giornata di oggi, 25 marzo 2022, in esclusiva sull’ibrida della “grande N”, proponendosi come un affascinante adventure platform adatto a grandi e piccini. Per festeggiare, Nintendo ha quindi pubblicato il tradizionale trailer di lancio, visibile in testata di articolo e perfettamente in linea con le atmosfere della produzione.

Kirby e la Terra Perdura è la prima iterazione interamente 3D della famelica mascotte giapponese, che già si prospetta ricchissima di contenuti tra ambientazioni lussureggianti e sfide da affrontare fino all’ultima abilità speciale. Oltre a scenari di ampie dimensioni e liberamente esplorabili, fanno infatti il loro consueto ritorno anche le Abilità Copia di Kirby, che ruba i poteri dei suoi nemici ingoiandoli con anche la possibilità di potenziare facendole evolvere.

Il capitolo per Nintendo Switch va pure ad introdurre la cosiddetta Boccomorfosi, che consente al piccolo eroe di assumere le sembianze degli oggetti che lo circondano, come automobili e deltaplani, per muoversi con ancora più libertà tra i vari livelli. Non mancano inoltre tanti minigiochi con i quali intrattenersi, oltre al multiplayer cooperativo che permette di affrontare l’avventura in compagnia di un amico.

Cosa ne dite, dopo l’impegnativo Elden Ring sentite il richiamo di un videogame più colorato e accessibile come Kirby e la Terra Perduta?