Nuovo spot Nintendo Switch per San Valentino

Nintendo Italia celebra la festa degli innamorati con una nuova campagna di comunicazione dedicata a Nintendo Switch e ad alcuni videogiochi per trascorrere del tempo in coppia con la propria dolce metà. Gli spot pongono l’accento sulla vita in due: si sa, ognuno è unico, con i propri ritmi, le proprie passioni e i propri gusti, ma quello che unisce è la voglia di stare insieme e di condividere momenti di svago.

“Nintendo Switch – fa sapere Nintendo in una nota stampa – è il partner perfetto per offrire alle coppie momenti di spensieratezza e divertimento in cui ciò che prevale è solamente la voglia di stare insieme. Lo spot evidenzia le caratteristiche di condivisione di Nintendo Switch. La console permette infatti di scollegare i Joy-Con dai lati della console e avere sùbito a disposizione due controller per vivere coinvolgenti esperienze di gioco”.

Gli spot da 20” e 30” sono stati ideati e realizzati dall’agenzia di comunicazione integrata Together. Il team di Mindshare, centro media di Nintendo Italia, si occupa della pianificazione sui canali Mass Tv, Paid Tv, Digital e Video on Demand, mentre Together stessa cura tutti gli aspetti legati alla campagna di amplificazione sui social.

Nintendo Switch, i migliori titoli per una serata tra innamorati

Animal Crossing: New Horizons è l’esperienza perfetta per condividere la quotidianità anche su un’isola deserta virtuale. I giocatori hanno la possibilità di rimboccarsi le maniche per rendere la propria isola esattamente come desiderano: che sia decorando la propria casa, realizzando nuovi oggetti o personalizzandone l’aspetto, o ancora condividendo tutte le proprie esperienze con il proprio partner. In questo angolo pacifico potranno rilassarsi senza pensieri, trovando un accogliente rifugio virtuale per tutti i momenti in cui si sentiranno giù di corda o schiacciati dalle preoccupazioni quotidiane. Oppure per ricreare in digitale dei momenti o dei luoghi speciali. Grazie all’ultimissimo aggiornamento gratuito 2.0, è stata recentemente introdotta la possibilità di sfruttare ingredienti come pomodori, grano, patate e canna da zucchero per realizzare deliziose pietanze. Una feature di gioco alla quale si aggiunge Happy Home Paradise, un contenuto scaricabile a pagamento che fa la felicità degli amanti del design, con nuove e raffinate opzioni di personalizzazione, come pareti divisorie, banconi, nuove illuminazioni e tanto altro.

Per chi vuole testare la stabilità di coppia non c’è titolo più competitivo di Mario Kart 8 Deluxe. Tra circuiti pazzi e divertentissimi, tentando di ostacolarsi a vicenda o di incrementare le proprie performance di guida tramite appositi oggetti che si trovano all’interno dei “blocchi oggetto” posti lungo il percorso, a chi andrà l’ultima parola? Nel Nintendo eShop, grazie al Festival di febbraio, fino al 20 di questo mese è possibile acquistare il gioco con il 33% di sconto.

Perché non aggiungere un pizzico di sana competizione alla vita di coppia? Con una collezione stellare che include cinque tabelloni classici dell’era dell’indimenticabile Nintendo 64 e 100 minigiochi tratti da tutta l’iconica serie, Mario Party Superstars è il gioco di società che unisce le persone, sfruttando la versatilità e le caratteristiche uniche della console Nintendo Switch. Con oltre 80 mini giochi e 20 personaggi da provare in una varietà di modalità diverse, Super Mario Party promette ore di infinito divertimento ed è l’alleato perfetto per rapide sfide in compagnia di tantissimi minigiochi, uno più folle dell’altro!