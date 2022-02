Octopath Traveler: Champions of the Continent uscirà anche in Occidente nel 2022, è ufficiale

Mentre la community di appassionati è in attesa di conoscere le sorti di un possibile secondo capitolo, finalmente Octopath Traveler Champions of the Continent si fa strada anche verso i dispositivi mobile occidentali.

Square Enix ha infatti annunciato tramite i propri canali social che il prequel del jRPG per dispositivi iOS e Android approderà nei territori europei e americani dopo aver già graziato la Terra del Sol Levante alcuni mesi fa.

OCTOPATH TRAVELER: Champions of the Continent (English ver.) will launch in North America and Europe in 2022!

We'll have more to share in mid-February, so keep an eye on the official Facebook page for the latest news!#octopathcotc #オクトラ大陸の覇者https://t.co/S0OlifhWz6 pic.twitter.com/2wPwNMJbhT — オクトパストラベラー 大陸の覇者【公式】 (@OCTOPATH_SP) February 8, 2022

Sono allora partiti ufficialmente i lavori per la realizzazione della versione in lingua inglese di Octopath Traveler Champions of the Continent, in uscita in Nord America ed Europa nel corso del 2022.

Come dichiarato dagli sviluppatori di Acquire e dalla casa del Chocobo, maggiori dettagli sulla versione in lingua inglese del progetto verranno condivisi a metà febbraio, assieme alla pubblicazione di un trailer localizzato e ad una possibile data di lancio più precisa.

Champions of the Continent si presenta come un free-to-play – quindi da scaricare gratuitamente con transazioni opzionali in app – concepito per il single player. La storia, come prevedibile, si riallaccia alla narrazione dell'Octopath Traveler originale per mostrarci il mondo di Orsterra qualche anno prima degli avvenimenti che abbiamo già vissuto su PC e Nintendo Switch – e a breve anche su console Xbox.

Il titolo mobile di Square Enix mette sul piatto un'esperienza ruolistica piuttosto profonda, e un comparto grafico che rielabora lo stile artistico dell'opera maggiore per riproporlo con scenari bidimensionali in alta definizione, ambientazioni esplorabili liberamente e combattimenti a turni alternati a spezzoni in cinematica ricostruiti in tre dimensioni.

Insomma, pare davvero un progetto da tenere d'occhio, e dal valore incredibilmente alto tra le produzioni destinate al mercato mobile. Lo inserirete nella vostra whishlist su App Store e Google Play?