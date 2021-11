Offerta Black Friday: il mouse Logitech MX Master al 52% di sconto

Amazon propone tantissime offerte in occasione del Black Friday, con incredibili sconti anche su marchi di qualità. È il caso di Logitech, che fra i suoi prodotti sconta anche il mouse MX Master a meno di metà prezzo: soltanto 44,99 euro invece di 92,99. Un vero affare per un prodotto dall'ottimo rapporto qualità/prezzo e particolarmente apprezzato dagli utenti, che lo hanno valutato con una media di 4,5 stelle su 5 a fronte di oltre 32,4mila recensioni.

L'MX Master è un mouse dalle infinite opportunità: grazie alle funzioni avanzate e all'incredibile design, potrai beneficiare del totale controllo, con personalizzazione e comfort senza paragoni. La forma sagomata, infatti, è studiata per sostenere alla perfezione la mano e il polso: il risultato è una posizione comoda e naturale, che consente movimento uniforme ed estremamente preciso.

Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, degno di nota sono lo scroller a regolazione automatica della velocità e lo scroller da pollice, che può essere personalizzato insieme agli altri pulsanti posizionati sulla scocca attraverso il sodtware Logitech Options. L'MX Master è progettato con un sensore di tracciamento laser Darkfield fino a 1000 DPI che garantisce incredibile controllo su qualsiasi superficie (anche quelle solitamente meno consone, come il vetro) ed è possibile associarlo fino ad un massimo di 3 dispositivi: basta un solo pulsante per passare da un computer all'altro.

Completa il pacchetto la batteria a lunga durata che dura fino a 40 giorni con una singola carica completa. Il mouse – in offertissima al 52% di sconto a soli 44,99 euro invece di 92,99 – è compatibile con Windows 7 e versioni successive, Mac OS X 10.9 e successivi e con la tecnologia Bluetooth Low Energy.