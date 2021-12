Persona 3 Portable potrebbe ricevere una remastered

Il classico gioco di ruolo alla giapponese, Persona 3 Portable, potrebbe il prossimo titolo della saga di Atlus a ricevere una remastered multipiattaforma.

Le voci sono nate dal blog Zippo, in cui già si era previsto l'arrivo di Persona 4 Arena Ultimax ancor prima che fosse annunciato. Queste le parole che si possono leggere dal blog:

Oh e Persona 3 Portable riceverà una versione rimasterizzata. Multipiattaforma.

Si tratta del port di Persona 3 (risalente al 2006 per PlayStation 2) realizzato per PlayStation Portable nel 2009. Quest'ultima versione, arrivata su PSP, appunto, risulta potenziata rispetto all'originale ed è stato arricchito con l'aggiunta della possibilità di giocare con il personaggio femminile. Il personaggio femminile in questione, tra l'altro, ricopre anche un ruolo fondamentale nella conclusione della storia.

Ciò che rende plausibile questa possibilità starebbe nel fatto che Atlus è nel pieno dei festeggiamenti per il suo venticinquesimo anniversario. La software house, infatti, ha affermato durante l'estate che, entro l'anno dopo, sarebbero arrivati sette annunci importanti.

La prima delle sette rivelazioni l'abbiamo potuta assaporare durante i The Game Awards, in cui si è mostrato il picchiaduro 2D Persona 4 Arena Ultimax. I progetti rimanenti, non ancora annunciati, dunque, potrebbero essere svelati entro la fine della prossima estate, con l'ultimo che verrà presentato nell'autunno 2022.

Persona 3 Portable, in definitiva, essendo un progetto multipiattaforma, è probabile che approderà sia su console che su PC. Dato che Persona 4 è divenuto disponibile su Steam già dall'anno scorso (e ha generato un ottimo risultato in termine di vendite), è plausibile che anche a Persona 3 tocchi la stessa sorte.