Persona 4 Arena Ultimax: nuovo trailer, annunciato anche il rollback netcode

Kazuhisa Wada, produttore di Persona 4 Arena Ultimax, in un video ufficiale dedicato, ha ringraziato i fan del gioco e della saga e ha promesso che, questa estate, il rollback netcode verrà implementato nel gioco, su PlayStation e PC: nessuna conferma invece, attualmente, per la versione Nintendo Switch.

Anche se in seconda istanza rispetto all’uscita del gioco sul mercato (attesa per il 17 marzo) e saltando (almeno per ora) Switch, si tratta ad ogni modo di un’ottima notizia, oseremmo dire fondamentale al giorno d’oggi per il genere di riferimento. Per chi non lo sapesse, infatti, il rollback netcode è una funzione che rende gli scontri online più fluidi possibili, a prescindere dalla connessione dei giocatori.

Si tratta di un momento propizio per i JRPG di Atlus, dopo il grande successo dei vari giochi dedicati a Persona 5, l’ottimo riscontro di Shin Megami Tensei V e l’annuncio, molto ben accolto, di Soul Hackers 2.

Questa la sinossi del gioco:

Affronta vecchi amici e nemici nel P-1 CLIMAX e vivi il turbolento prosieguo pieno d’azione della storia di Persona 4 Golden.

La posta in gioco è totale, la tensione è massima, la lotta è… ULTIMAX! Vivi l’ultimo capitolo dell’apprezzatissima serie Persona 4 attraverso combattimenti coinvolgenti e al cardiopalmo. Schierati al fianco degli eroi mentre combattono contro un esercito di ombre nel P-1 CLIMAX!

Perché “Versione Ultimax”? Perché include tutti i contenuti precedentemente pubblicati per Persona 4 Arena Ultimax, inclusa la storia originale di Persona 4 Arena;

Una rosa profonda di personaggi giocabili: gli eroi più apprezzati di Persona 3 e le versioni “Ombra” offrono tantissimi stili di combattimento diversi;

Presente inoltre la doppia traccia audio: scegli tra il doppiaggio inglese e quello in giapponese.

Su Steam è possibile reperire la Midnight Channel Collection, che include sia Persona 4 Arena Ultimax, sia Persona 4 Golden. Per un periodo limitato di tempo, il bundle sarà disponibile al 30% di sconto, e tutti i fan che sono già in possesso di Persona 4 Golden sul proprio account Steam possono ottenere lo stesso sconto per acquistare Persona 4 Arena Ultimax e completare così la propria Midnight Channel Collection!

È disponibile anche, con lo stesso sconto, la Midnight Channel Collection – Deluxe Edition che include Persona 4 Arena Ultimax e Persona 4 Golden – Digital Deluxe Edition.

Per ulteriori informazioni sui personaggi, la storia e la saga di Persona, è possibile visitare il sito ufficiale del gioco.