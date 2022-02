Soul Hackers 2: trailer e tutte le info sul nuovo gioco dei creatori di Persona

ATLUS, creatore delle acclamate serie Shin Megami Tensei, Catherine e Persona (il cui quarto capitolo, Persona 4 Golden, potrebbe presto arrivare su Switch e PS4), annuncia oggi con un trailer il suo prossimo gioco di ruolo: Soul Hackers 2.

Soul Hackers 2 uscirà il 26 agosto per le piattaforme di nuova generazione PlayStation 5, Xbox Series X|S, nonché PlayStation 4, Xbox One e PC. Il titolo è prodotto e diretto da Eiji Ishida e Mitsuru Hirata, la musica è composta da MONACA, il design dei personaggi è realizzato da Shirow Miwa ed il Production Manager è Shinjiro Takata.

Del titolo si sa ancora poco, nonostante la data piuttosto prossima di rilascio: sappiamo che sarà il sequel di Devil Summoner: Soul Hackers, gioco per Sega Saturn uscito nel 1997 e su PlayStation nel 1999, a sua volta sequel dello Shin Megami Tensei: Devil Summoner del 1995. Il tutto, ad ogni modo, si ricollega direttamente al franchise di Shin Megami Tensei, come potete notare dal bestiario (in gran parte comune anche con quello di Persona).

Questa la prima sinossi ufficiale:

In una guerra tra evocatori di diavoli, spetta a Ringo e alla sua squadra decifrare il destino e salvare il mondo dall’apocalisse. Entra in questa nuovissima storia per prevenire la distruzione del mondo!

Per maggiori informazioni potete visitare il sito ufficiale, raggiungibile a quest’indirizzo: soulhackers2.atlus.com