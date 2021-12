Persona 4 Golden, rivelate per errore le versioni PS4 e Nintendo Switch?

Soltanto qualche giorno fa abbiamo riportato la notizia di una voce riguardante un possibile remaster di Persona 3 Portable in arrivo nel 2022. Questa volta protagonista del rumor è Persona 4 Golden, che potrebbe essere in arrivo anche per PlayStation 4 e Nintendo Switch. A rivelarlo il sito web ufficiale, con molta probabilità a causa di una svista da parte di Atlus.

The midnight channel collection is P4AU and P4G combined. A archived page of the V2 version from 5 days ago doesn't have it. pic.twitter.com/Z0jpErfyDA — Faz (@ScrambledFaz) December 15, 2021

Nella pagina ufficiale dedicata al picchiaduro Persona 4 Arena Ultimax, annunciato durante i The Game Awards 2021 per PS4, Nintendo Switch e PC, è infatti possibile pre-ordinare il titolo in edizione “Digital Standard”, “Midnight Channel Collection” e “Midnight Channel Collection: Deluxe Edition”. Ma, se al momento della stesura di questo articolo le schede relative a PlayStation 4 e Nintendo Switch indirizzano ad un semplice “Coming Soon” senza specificare quale edizione arriverà per le due piattaforme, pare che all'apertura dei preorder Atlus si fosse dimenticata di censurare questo piccolo dettaglio.

E così, selezionando una delle due schede, compariva anche il bundle “Midnight Channel Collection: Deluxe Edition”, che include – oltre a Persona 4 Arena Ultimax – anche Persona 4 Golden, confermando così una prossima pubblicazione del titolo anche per console. Pare che, inoltre, una versione archiviata della pagina risalente a cinque giorni fa fosse sprovvista dell'informazione: segno che si tratta di un'aggiunta recente, che avvalora l'ipotesi di un errore da parte dell'azienda.

A rafforzare l'ipotesi di un'imminente annuncio è Zippo, noto insider di Nintendo che avrebbe anticipato una remaster proprio di Persona 4 Golden in uscita per PlayStation 4 e Nintendo Switch. Sempre secondo l'insider, inoltre, sia Persona 3 Portable che Persona 4 Golden dovrebbero arrivare nel 2022, senza però sapere con certezza quale dei due titoli verrà rilasciato per primo. Non ci resta che attendere un annuncio ufficiale da parte di Atlus.