Pikmin Bloom "sboccia" in tutto il mondo: ora è disponibile anche in Italia

Per un gioco Niantic che chiude, uno nuovo apre: parliamo di Pikmin Bloom, l'ultimo titolo in Realtà Aumentata sviluppato in collaborazione con Nintendo, che è ora disponibile al download in Europa (Italia compresa), Africa e alcuni Stati selezionati dell'Asia. Come il “fratello maggiore” Pokémon GO, anche il gameplay di Pikmin Bloom è basato sull'attività fisica del giocatore. Con la differenza che, anziché cimentarsi in catture e palestre, l'obiettivo del player sarà quello di interagire e far germogliare i Pikmin.

“Aiuta i tuoi Pikmin a crescere, fai sbocciare i fiori e tieni traccia dei tuoi ricordi più preziosi. Come? Semplice: camminando! – così riporta la sinossi sul sito web ufficiale del titolo – Queste misteriose creature simili a piante non possono essere viste a occhio nudo, ma in realtà sono ovunque intorno a te. Quando fai crescere e cogli nuovi Pikmin, questi si uniranno immediatamente alla tua squadra e ti seguiranno ovunque tu vada”.

“Quando il vostro livello di amicizia raggiunge una certa soglia, i tuoi Pikmin potrebbero portarti in regalo degli oggetti che li aiuteranno a diventare Pikmin decorati. L'aspetto dei Pikmin decorati, una strabiliante e rara varietà, dipende dal luogo in cui hai raccolto la piantina che li ha generati”. Il nuovo coloratissimo titolo, sviluppato da Niantic in collaborazione con Nintendo in occasione del ventesimo anniversario della serie di Pikmin, è disponibile per tutti i dispositivi con sistema operativo Android o iOS. Nel frattempo, la stessa Niantic ha da poco annunciato l'intenzione di chiudere l'altro suo gioco in Realtà Aumentata: Harry Poter Wizards Unite.