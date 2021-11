Harry Potter Wizards Unite chiude definitivamente: ecco quando

“Cugino” del fenomeno Pokémon GO, Harry Potter Wizards Unite è pronto a giungere alla sua conclusione. E a chiudere definitivamente i battenti dopo 3 anni di onorato servizio.

Lanciato nel 2019, il videogame in realtà aumentata dedicato al maghetto nato dalla penna della scrittrice britannica J.K. Rowling non è mai riuscito a raggiungere lo stesso travolgente successo riscosso su mobile dai mostriciattoli tascabili di casa Nintendo. Nonostante una licenza tanto forte e meccaniche di gameplay collaudate.

La conferma della chiusura di Harry Potter Wizards Unite arriva direttamente da Niantic, che ha annunciato il tutto sulle pagine del sito ufficiale del videogame, disponibile su dispositivi mobile iOS e Android.

I server di Harry Potter Wizards Unite andranno quindi a spegnersi in via definitiva a partire dal 31 gennaio 2022. Ci saranno quindi altri tre mesi pieni di attività con cui i fan potranno definitivamente salutare il titolo.

Tuttavia, il gioco verrà rimosso da App Store e Google Play prima di tale data, ovvero il 6 dicembre 2021, giorno in cui non risulterà più scaricabile dagli store, come riferito dal team di sviluppo:

Con il lancio di Harry Potter: Wizards Unite, desideravamo permettere ai giocatori di vivere e sperimentare le meraviglie del mondo magico direttamente nella realtà del proprio quartiere. Nel corso degli anni, milioni di streghe e maghi di tutto il mondo si sono immersi in avventure magiche nel mondo reale, alleandosi per tenere la magia nascosta e al sicuro nel mondo magico e unendo le forze per affrontare gli Imperdonabili. I giocatori hanno anche collaborato con Hermione ed Harry come membri dell'Unità Speciale dello Statuto di Segretezza, per svelare il mistero dietro la sparizione dei Cinque di Londra e sono ora sul punto di mettere fine alla Calamità.

Di conseguenza, il 31 gennaio del prossimo anno assisteremo alla fine della Calamità, con quello che presumibilmente sarà un grande evento globale che ospiterà uno spettacolare scontro finale a colpi di pozioni e incantesimi.

Le ultime attività di Harry Potter Wizards Unite

Con la chiusura ormai stabilita, i giocatori di Harry Potter Wizards Unite possono già sperimentare alcune modifiche apportate al gioco, attive dal 2 novembre 2021:

Le ricompense di tutti i compiti del giorno sono aumentate

I tempi di preparazione di tutte le pozioni sono ridotti del 50% con gli Appunti magistrali

Il limite giornaliero per l'invio e l'apertura dei doni è stato rimosso

L'Elisir della Mente di Baruffio conferisce PE x3 a ogni giocatore

I Bauli Passaporta degli anni '20 appaiono sulla mappa più di frequente e i frammenti di ricompensa associati sono stati raddoppiati

L'Energia magica e gli ingredienti appaiono sulla mappa più di frequente

In ogni caso, sono già stati pianificati diversi eventi di avvicinamento al gran finale, che avranno luogo durante novembre e dicembre. A seguire il programma provvisorio, in attesa di date più precise. Novembre: Evento Avversario Letale Dolores Umbridge

Evento Brillante “Il Principe Mezzosangue” parte 1

Evento Avversario Letale Lucius Malfoy

Evento Brillante “Il Principe Mezzosangue” parte 2