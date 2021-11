PlayStation 5 compie un anno: le parole di Jim Ryan

Questa settimana si è tenuto il primo anniversario di PlayStation 5 e il presidente di Sony (Jim Ryan) ha affermato, in occasione della ricorrenza, che “è solo l'inizio”. Ma che cosa avrà voluto intendere con ciò?

Ebbene, PS5 ha visto la luce il giorno 12 novembre 2020 negli Stati Uniti, Giappone, Canada, Messico, Nuova Zelanda e Corea del Sud.

Ultimamente, Sony Entertainment Interactive ha constatato che PlayStation 5 ha soddisfatto (e superato) le previsioni di vendita. Purtroppo, però, a causa della famosa crisi dei semiconduttori, l'azienda di Jim Ryan prevede un ulteriore rallentamento della produzione.

Nonostante i problemi, relativi anche alla situazione pandemica, PS5 è stata teatro di alcune esclusive interessanti. Tra le varie opere, abbiamo visto l'uscita di Returnal, Ratchet and Clank Rift Apart e Deathloop: tutte quante apprezzate dalla critica e dal pubblico.

Jim Ryan, in occasione del primo anniversario della console di ultima generazione, ha affermato quanto segue:

Un anno sembra essere volato piuttosto velocemente, soprattutto se pensiamo al momento in cui i giocatori hanno messo le mani su PlayStation 5. Mi sento particolarmente onorato e fortunato di celebrare questo fantastico anniversario con tutti voi. Sono successe così tante cose dal giorno, un anno fa, in cui abbiamo illuminato monumenti e luoghi iconici in tutto il mondo per celebrare l'uscita di PS5.

Abbiamo lanciato giochi incredibili, come Ratchet and Clank Rift Apart, Returnal e Deathloop. Sony ha acquisito i famosi gruppi Bluepoint Games, Firesprite, Housemarque e Nixxes. Abbiamo anche rivelato al mondo il nostro nuovo sistema di interazione con la realtà aumentata. Più recentemente, vi abbiamo anche mostrato filmati e gameplay di entusiasmanti giochi in arrivo. Ad esempio, avete potuto avere un assaggio di God of War Ragnarok, Gran Turismo 7 e Horizon Forbidden West. Abbiamo anche annunciato il remake del famosissimo Star Wars Knights of the Old Republic.