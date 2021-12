C'è chi ci prova con il fai-da-te, chi si affida ad aziende di terze parti (che rischiano azioni legali), e chi gioca la carta della stampante 3D. Basta una rapida ricerca sul web per scoprire che queste sono le tre opzioni più diffuse tra gli utenti che desiderano un nuovo look per la loro PlayStation 5.

Il design della console di ultima generazione a marchio Sony può piacere o meno, ma c'è un aspetto che non può essere messo in discussione. Il gioellino del gigante giapponese si presta molto bene alle personalizzazioni visto che le due cover possono essere facilmente separate dal resto del corpo.

Bloccate le attività di aziende terze (come Dbrand), Sony ha atteso poco più di un anno per annunciare le cover ufficiali per la sua – introvabile – console. Queste saranno in commercio, anche in Italia, a partire da gennaio 2022.

I cinque colori ispirati alla galassia sono:

Midnight Black (gennaio 2022)

Cosmic Red (gennaio 2022)

Nova Pink (prima metà 2022)

Starlight Blue (prima metà 2022)

Galactic Purple (prima metà 2022)

Oltre alle cover, sempre nel 2022, arriveranno sul mercato anche i DualSense nelle varianti Starlight Blue, Galactic Purple e Nova Pink. Queste andranno ad aggiungersi ai controller wireless per PlayStation 5 nei colori Midnight Black e Cosmic Red già sul mercato.