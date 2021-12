Nonostante sia passato ormai più di un anno dal suo debutto sul mercato, PlayStation 5 è ancora l'oggetto del desiderio di tanti – troppi – videogiocatori. L'ultima arrivata di casa Sony è quasi introvabile, fortuna che di tanto in tanto arrivano le “ondate” dei negozi specializzati.

A tal proposito, con una mail inviata agli iscritti alla sua newsletter, GameStop ha svelato che oggi 22 dicembre ci saranno nuove scorte di PlayStation 5 disponibili all'acquisto. Al momento però la notizia è avvolta nel mistero, dato che l'orario esatto dell'inizio della vendita sarà comunicato solo nel corso della nuova puntata di GameStop TV su Twitch. L'appuntamento in questo caso è alle ore 16:00.

I dettagli saranno svelati dai presentatori Kafkanya e Kobe e dall'ospite Gabriella Giliberti.

Saranno tutti accontentati? Ovviamente no. Anche a questo giro, come si legge nella newsletter, i pezzi disponibili saranno pochissimi. Bisognerà collegarsi al negozio online di GameStop con un link dedicato e si potrà concludere l'acquisto (non sono consentiti acquisti multipli) solo se in possesso di GS+.

Altro ostacolo sarà senza dubbio il traffico sul portale, che porterà a code, rallentamenti durante la navigazione e altri problemi analoghi. Insomma, bisogna come al solito armarsi di tanta pazienza.

Nell'attesa, non sarebbe una cattiva idea dare uno sguardo agli sconti di gennaio del PlayStation Store, con tanti giochi anche per PlayStation 5 come FIFA 22, Far Cry 6 e Assassin's Creed Valhalla.