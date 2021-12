Per chiudere nel migliore dei modi il 2021, nel negozio digitale di PlayStation è apparsa una nuova sezione con tantissimi sconti su giochi e contenuti aggiuntivi. Sono i saldi di gennaio e includono offerte su titoli per PlayStation 4 e PlayStation 5 che arrivano fino al 75%.

In evidenza ci sono titoli recenti e popolari, come FIFA 22, Call of Duty Vanguard, NBA 2K22 e Far Cry 6, ma l'elenco è tutto da scoprire.

Di seguito segnaliamo alcune interessanti offerte, tra cui il Game of the Year ai The Game Awards 2021 It Takes Two:

FIFA 22 PS4: 34,99 euro ( 69,99 euro )

) FIFA 22 PS5: 47,99 euro ( 79,99 euro )

) COD Vanguard – Bundle cross-gen: 55,99 euro ( 79,99 euro )

) NBA 2K22 PS4: 29,39 euro ( 69,99 euro )

) NBA 2K22 PS5: 33,74 euro ( 74,99 euro )

) Far Cry 6 – Standard Edition PS4/PS5: 41,99 euro ( 69,99 euro )

) Marvel's Guardians of the Galaxy PS4 & PS5: 45,49 euro ( 69,99 euro )

) Battlefield 2042 – Bundle cross-gen: 59,99 euro ( 79,99 euro )

) Kena: Bridge of the Spirits Digital Deluxe PS4 & PS5: 37,49 euro ( 49,99 euro )

) GTA V: Premium Edition: 14,69 euro ( 34,99 euro )

) Deathloop: 34,99 euro ( 69,99 euro )

) It Takes Two: 19,99 euro ( 39,99 euro )

) GTA The Trilogy – The Definitive Edition: 47,99 euro ( 59,99 euro )

) Marvel's Spider-Man: Miles Morales PS4 & PS5: 40,19 euro ( 59,99 euro )

) Assassin's Creed Valhalla PS4 & PS5: 34,99 euro ( 69,99 euro )

) Red Dead Redemption 2: 23,99 euro ( 59,99 euro )

) Cyberpunk 2077: 24,99 euro ( 49,99 euro )

) Death Stranding Director's Cut: 39,99 euro ( 49,99 euro )

) Resident Evil Village PS4 & PS5: 30,09 euro ( 69,99 euro )

) Ghost of Tsushima: Legends (PS4 e PS5): 9,99 euro ( 19,99 euro )

) Marvel's Avengers (PS4 e PS5): 19,99 euro ( 49,99 euro )

Nonostante abbiano diversi anni sulle spalle, spiccano anche gli sconti su The Witcher 3: Wild Hunt – Game of the Year Edition (9,99 euro, -80%), The Last of Us Remastered (9,99 euro, -50%), Bloodborne (9,99 euro, -50%) e Uncharted: The Nathan Drake Collection (9,99 euro, -50%).

I giochi, è evidente, non mancano di certo. L'unica nota dolente di questo Natale riguardante l'universo PlayStation è la scarsa disponibilità della console di ultima generazione di casa Sony. PlayStation 5, che sia edizione Standard o Digital non fa differenza, è quasi introvabile al momento, e si vocifera che nel 2022 la situazione resterà pressoché invariata.