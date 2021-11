PlayStation 5, nuove scorte in volo verso l'Europa per Natale

È evidente che dal punto di vista commerciale non manchi poi moltissimo al Natale. In vista del periodo più importante dell'anno per quanto riguarda le vendite, Sony sta cercando di rifornire di più PlayStation 5 possibile l'Europa.

Come scrive The Sun, tre aeroplani Boeing 747 sono stati caricati con 50 bancali di PS5 l'uno e sono decollati dalla Corea del Sud in direzione Regno Unito. Verranno riforniti i negozi, ma anche i principali e-commerce come Amazon, Argos e Game.

Una fonte Sony ha dichiarato a The Sun: “È stata avviata un'operazione fenomenale per rifornire gli scaffali del Regno Unito di PS5 per Natale. Sony vuole solo rendere felici i fan dopo una serie di problemi con il suo nuovo kit, e questo è un trasporto aereo senza precedenti. Ogni aereo può trasportare 100 tonnellate di attrezzature su quasi 50 pallet. Significa che milioni di giocatori ora sorrideranno questo Natale”.

Ma sembra che questi tre carichi siano solo i primi di una lunga serie. Nelle prossime settimane, infatti, Sony avrebbe in programma di far partire altri voli carichi di PlayStation 5 verso il Vecchio Continente.

La scelta del trasporto aereo è strategica poiché, rispetto al trasporto su nave, permette di rimpolpare le scorte molto più velocemente. Come ha dichiarato l'analista Piers Harding-Rolls, Sony ha utilizzato il trasporto aereo per il lancio della console lo scorso anno.

Tuttavia è molto probabile che, una volta terminato il periodo natalizio, si tornerà al trasporto via nave e quindi le scorte continueranno a scarseggiare.

Restando in tema PS5, in barba alle scorte, è di oggi la notizia che vuole Sony essere al lavoro su un nuovo modello della console. Che il colosso nipponico stia già sviluppando PlayStation 5 Pro?