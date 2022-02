PlayStation Now: le novità di marzo 2022

Sono quattro i giochi completi in arrivo a marzo su PlayStation Now, disponibili già da domani per tutti gli iscritti al servizio con abbonamento attivo: Shadow Warrior 3, Crysis Remastered, Relicta e Chicken Police – Paint It Red. Vediamoli nel dettaglio!

Shadow Warrior 3

Questo sparatutto in prima persona è caratterizzato da una miscela perfetta di frenetiche sparatorie, taglienti combattimenti corpo a corpo e uno spettacolare sistema di movimento a corsa libera. Un ex mercenario della Yakuza e il suo ex collaboratore diventato suo nemico e in seguito aiutante, Orochi Zilla, intraprendono un’improbabile missione per ricatturare un antico drago che hanno involontariamente liberato dalla sua prigione eterna. Armati di una pesante varietà di lame e proiettili, attraverseranno parti inesplorate del mondo per rintracciare la bestia oscura e respingere nuovamente l’apocalisse. Per fermare l’imminente cataclisma avranno bisogno della maschera di un dio morto, un uovo di un drago, un tocco di magia e potenza di fuoco a sufficienza.

Trovate il trailer qui. Del gioco avevamo recentemente parlato in questa notizia e in questa.

Shadow Warrior 3 sarà disponibile per gli abbonati a PlayStation Now fino a lunedì 4 luglio.

Crysis Remastered

È tornato il classico sparatutto in prima persona di Crytek, con un’esperienza di gioco ricca di azione, un mondo sandbox e le epiche battaglie che hai già amato la prima volta, ma ora con ray tracing basata su software e grafica rimasterizzata. Armati di una potente Nanotuta, i giocatori possono diventare invisibili per pedinare le pattuglie nemiche, oppure aumentare la propria potenza per devastare i veicoli. La velocità, la potenza, l’armatura e la modalità occultamento della Nanotuta offrono soluzioni creative per ogni tipo di combattimento, mentre il vasto arsenale di armi componibili consente un controllo senza precedenti sullo stile di gioco.

Trovate il trailer qui.

Relicta

Vesti i panni di un’eccellenza della fisica dimenticata su una base lunare e manipola la gravità e il magnetismo a comando in questo puzzle game in prima persona basato sulla fisica. Combina le tue abilità con inventiva per risolvere rompicapo fisici, trovare indizi e mettere insieme i dettagli dell’indagine sull’anomalia di Relicta. Ti lancerai a capofitto o ti prenderai del tempo per svelare gli intrighi della politica orbitale del XXII secolo? Sepolto nell’oscurità eterna si cela un segreto che potrebbe rivendicare la vita di tua figlia oppure cambiare il destino dell’umanità. Sei pronto ad affrontare le conseguenze della tua ricerca?

Trovate il trailer qui.

Chicken Police – Paint It Red!

Questa satira a tema detective con una fitta trama colma di dialoghi coniuga la grande tradizione delle visual novel con i classici giochi di avventura. Sonny Featherland e Marty MacChicken erano un tempo un leggendario duo di detective chiamati Chicken Police. Tuttavia, ciò ebbe fine più di dieci anni fa e il corso del tempo non li ha certo aiutati. Ora Sonny e Marty sono costretti a collaborare di nuovo su un nuovo caso, il più bizzarro mai affrontato. Colleziona numerosi indizi, prove e dati personali altamente sensibili dai loschi individui di Clawville e sfruttali senza pietà contro di loro!

Trovate il trailer qui.