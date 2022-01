PlayStation Plus: annunciati i titoli di febbraio

Puntuale e immancabile, ogni mese, l'appuntamento con i nuovi titoli compresi nell'abbonamento PlayStation Plus: Sony ha appena comunicato le novità per il mese di Febbraio 2022, che comprendono tre giochi, due per PlayStation 4 e uno specifico per PlayStation 5.

Si tratta di EA Sports UFC 4 (PS4, giocabile in retrocompatibilità anche su PS5), Tiny Tina’s Assault on Dragon Keep: A Wonderlands One-shot Adventure (PS4, giocabile in retrocompatibilità anche su PS5) e Planet Coaster: Console Edition (esclusivo per PS 5).

Vediamoli più nel dettaglio.

EA Sports UFC 4: primo titolo per PlayStation Plus di febbraio

In EA Sports UFC 4 (qui il trailer ufficiale), il combattente che il giocatore diventerà è determinato dallo stile di lotta, dai risultati ottenuti e dalla personalità scelta. Il livello di personalizzazione e il realismo aggiunto da Electronic Arts alle lotte rende il tutto sempre nuovo ed elettrizzante.

Tiny Tina’s Assault on Dragon Keep: A Wonderlands One-shot Adventure

Lo shooter di 2K spin-off di Borderlands (qui il trailer ufficiale) supporta il gioco online e multiplayer. Questa la sinossi ufficiale:

Stregoni, maghi e tartine, mamma mia! Unisciti ai cacciatori della Cripta vecchi e nuovi nell'epica ricerca di vendetta e redenzione di Tina. Assalto alla Rocca del Drago di Tiny Tina, il contenuto aggiuntivo più corposo e ispirato nella storia di Borderlands, offre un gioco all'interno del gioco: Tiny Tina assume infatti il ruolo di Bunker Master in una partita di “Bunkers & Badasses”. Attraversa un mondo oscuro e mutevole di castelli, segrete e foreste magiche respingendo gli attacchi di scheletri, orchi, draghi e altro ancora. Affronta missioni secondarie, risolvi indovinelli tirando per l'intuito e ottieni nuovo e incredibile bottino. Gioca con gli amici per salvare la regina e riportare pace e ordine nel mondo.

Planet Coaster: Console Edition

Il simulativo sviluppato da Frontier Development (qui il trailer) permette di sviluppare il parco divertimenti dei propri sogni, naturalmente con al centro del tutto le più belle montagne russe che possiate immaginare! Il livello di dettaglio e di possibilità è altissimo, con più di 700 oggetti e costruzioni disponibili e combinabili nei vari scenari, che andranno a deliziare i visitatori, che risponderanno in tempo reale a tutte le varie implementazioni.

Tutti e tre i titoli saranno disponibili dal primo febbraio; l'ultimo giorno utile per riscattare i titoli di gennaio (Persona 5 Strikers, Dirt 5 e Deep Rock Galactic) sarà il 31.