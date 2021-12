Come previsto, Sony ha atteso l'ultimo mercoledì di questo dicembre per annunciare l'elenco dei giochi che gli abbonati al servizio PlayStation Plus potranno scaricare gratuitamente a gennaio 2022. Sorprese? Non per chi ha dato un'occhiata ai soliti leak circolati in rete in questi giorni.

Le fughe di notizie sono ormai all'ordine del giorno, ma poco importa. Ciò che conta è che alla fine sia arrivato il momento di scoprire i giochi scelti per iniziare al meglio il 2022 su PlayStation 4 e PlayStation 5:

Deep Rock Galactic (PS4/PS5)

(PS4/PS5) Dirt 5 (PS4/PS5)

(PS4/PS5) Persona 5 Strikers (PS4)

Deep Rock Galactic

È un FPS cooperativo (fino ad un massimo di quattro giocatori) dove agguerriti nani se la vedono con orde di minacciosi mostri. Gli ambienti di gioco sono totalmente distruttibili, con un sistema di grotte ricco di risorse ma anche di pericoli.

Dirt 5

L'esperienza fuoristrada di Dirt 5 è puro divertimento. La simulazione di Codemasters include una modalità Carriera Stellata così come un multiplayer con schermo condiviso (fino a quattro giocatori). I percorsi sono più di settanta, suddivisi in 10 località del globo.

Persona 5 Strikers

Storie inedite con i Ladri Fantasma al centro di un viaggio attraverso il Giappone. Un'avventura epica, con una squadra dinamica da gestire per portare a termine esplosivi combattimenti e ostacolare l'avanzata della corruzione.

PlayStation Plus di gennaio 2022: quando scaricare

Deep Rock Galactic, Dirt 5 e Persona 5 Strikers potranno essere scaricati gratuitamente dagli abbonati PlayStation Plus a partire dal 4 dicembre. La line-up di dicembre 2021 sarà invece disponibile fino al 3 dicembre, come si legge nel comunicato sul blog.

Sony è stata anticipata di alcuni giorni dalla rivale Microsoft. Gli Xbox Games with Gold di gennaio 2022 sono stati già rivelati.