Il nuovo anno è alle porte e la divisione gaming di Microsoft ha svelato i giochi che gli abbonati ai servizi Xbox Live Gold e Xbox Game Pass Ultimate potranno scaricare gratuitamente a gennaio 2022. Per gli utenti Sony, invece, c'è ancora (poco) da aspettare: il reveal è atteso per mercoledì 29 dicembre 2021.

La lineup di gennaio 2022 è composta come al solito da quattro titoli, due per Xbox One e Xbox Series X/S e due per Xbox 360.

NeuroVoider ( 13,99 euro ): scaricabile gratuitamente dal 1° al 31 gennaio.

( ): scaricabile gratuitamente dal 1° al 31 gennaio. Aground ( 14,99 euro ): scaricabile gratuitamente dal 16 gennaio al 15 febbraio.

( ): scaricabile gratuitamente dal 16 gennaio al 15 febbraio. Radiant Silvergun per Xbox 360 ( 14,49 euro ): scaricabile gratuitamente dal 1° al 15 gennaio.

per Xbox 360 ( ): scaricabile gratuitamente dal 1° al 15 gennaio. Space Invaders Infinity Gene per Xbox 360 ( 9,99 euro ): scaricabile gratuitamente dal 16 al 31 gennaio.

NeuroVoider

Si tratta di uno sparatutto RPG dal gusto vintage. È ambientato in un mondo cyber-futuristico, con orde di robot vigilanti da annientare e un temibile boss (alla guida dei NeuroVoider) da sconfiggere per mettere la parola “fine” ad una guerra dilaniante.

Aground

Da un RPG passiamo ad un GDR. Oltre al mining/crafting, Aground offre una trama ricca, con NPC con cui interagire, tecnologie avanzate da migliorare e… un tocco di magia. L'obiettivo sono le stelle!

Radiant Silvergun

Il celebre sparatutto verticale torna in una versione “rinnovata” del titolo arcade originale e inizialmente disponibile solo in Giappone. Sarà anche del 2011, ma Radiant Silvergun garantisce ancora oggi tante ore di puro divertimento.

Space Invaders Infinity Gene

Anche in questo caso si parla di un gioco che ha fatto la storia dell'industria ludica. Infinity Gene conta 143 livelli che cambiano non solo nell'aspetto, ma anche nel sistema di gioco, con potenziamenti e nuove funzionalità da sbloccare di volta in volta.

In attesa del nuovo “pacchetto” di giochi gratuiti, si ricorda che ancora per pochi giorni è possibile scaricare Tropico 2 e gli altri titoli di dicembre 2021.