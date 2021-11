Xbox Live Games with Gold: annunciati i titoli gratuiti di dicembre 2021

Come sempre, alla fine di ogni mese, le varie piattaforme di gaming in streaming annunciano i giochi che saranno gratuiti a partire dal mese successivo. Come è successo stamattina per Amazon Prime Gaming, oggi anche Microsoft ha avanzato la sua proposta per il mese di dicembre 2021 con Xbox Live Games with Gold.

Durante il mese di dicembre, Xbox Live Games with Gold offrirà ai giocatori la possibilità di usufruire gratuitamente di ben 4 videogiochi, oltre a quelli già presenti sulla piattaforma.

Per cominciare, il primo gioco che Microsoft ha presentato con il consueto trailer d'annuncio, è The Escapists 2. Il titolo, normalmente disponibile sullo store a €19,99 , è uscito nel 2017 ed è stato sviluppato da Mouldy Toof Studios e pubblicato da Team17.

The Escapists 2 spingerà il giocatore a superare le avversità insieme a tre alleati, con cui cercherà di studiare sempre nuovi piani di fuga. L'opera sarà disponibile dall'1 al 31 dicembre 2021.

Il secondo videogioco è il celebre Tropico 5: Penultimate Edition (normalmente acquistabile a €24,99 ), che include i contenuti aggiuntivi “The Big Cheese” e “Hostile Takeover”. L'obiettivo del gioco è quello di espandere il proprio regno e mantenere costante la crescita attraverso una miriade di fasi storiche.

Costruisci le infrastrutture della tua città, pianifica le rotte commerciali ideali e cerca sempre di sfruttare le nuove tecnologia a tua disposizione. Questo gestionale arriverà sull'Xbox Live Games with Gold il giorno 16 dicembre 2021 e rimarrà disponibile fino al 15 gennaio 2022.

Orcs Must Die!, invece, è un videogioco strategico uscito durante l'era di Xbox 360. Solitamente disponibile a €14,99 , Orcs Must Die! vi metterà nei panni di un potente mago guerriero, grazie a cui potrete difendere 24 fortezze da una folla di nemici bestiali.

Usando tutti i tipi di armi e magie a vostra disposizione, dovrete fare in modo che le fortezze rimangano intatte. L'opera di Robot Entertainment sarà disponibile a partire dall'1 al 15 dicembre 2021.

Insanely Twisted Shadow Planet (dal costo di €9,99 ), infine, è l'ultimo titolo messo a disposizione dall'Xbox Live Games with Gold. Uscito nel 2011 e sviluppato da Gagne International per Xbox 360, si tratta di un adventure dotato di grafica in 2D.

L'obiettivo del giocatore sarà quello di raggiungere il centro del misterioso Pianeta delle Ombre (“Shadow Planet”) e, per farlo, bisognerà risolvere enigmi e puzzle complessi. Nel frattempo, bisognerà anche affrontare a muso duro i nemici che appariranno a schermo. Insanely Twisted Shadow Planet sarà disponibile tra il 16 e il 31 dicembre 2021.