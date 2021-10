Xbox Live Games with Gold: ecco tutti i titoli gratuiti per il mese di novembre

Un altro mese è giunto al capolinea: ciò significa che tutte le piattaforme di gaming in streaming aggiungeranno nuovi titoli gratuiti (tra cui anche Stadia). Tra i vari servizi in live-streaming, abbiamo anche quello di Microsoft, ovvero l'Xbox Live Games with Gold che ogni mese offre titoli interessanti con cui passare le giornate.

Xbox Live Games with Gold: ecco i titoli di novembre

Il primo videogioco da citare è sicuramente Moving Out di SMG Studio. Si tratta di un gioco che permette all'utente di simulare un trasloco. É possibile giocarlo anche in modalità multiplayer e risulta davvero la soluzione ideale per passare un po' di tempo con gli amici divertendosi.

Il gioco è incentrato sulla piccola impresa di traslochi del protagonista, la quale dovrà assicurarsi di fare il possibile per andare in aiuto delle persone che la necessitano. Moving Out, disponibile dall'aprile 2020, sarà presente su Xbox Live Games with Gold per tutto il mese di novembre.

A seguire, il 16 novembre approderà sulla piattaforma di Microsoft Kingdom Two Crowns. Il titolo è stato sviluppato da Coatsink Software e risale al 2018. In Kingdom Two Crowns, il giocatore vestirà i panni di un monarca che dovrà cercare di difendere il proprio regno ad ogni costo dagli invasori.

Dotato di componenti strategiche, presenta una grafica particolare, caratterizzata dalla pixel art. Sarà altresì possibile affrontare la campagna principale in modalità cooperativa, sia in locale che online. Il gioco sarà disponibile fino a dicembre.

Sul fronte “glorie passate”, abbiamo alcuni giochi risalenti all'era dell'Xbox 360. Stiamo parlando di Lego Batman 2 DC Superheroes (dal 16 al 30 novembre 2021), ovvero il secondo capitolo delle avventure di Batman nella città di Gotham.

Infine, vale la pena citare anche Rocket Knight (dall'1 al 15 novembre 2021), un action platform a cura di Climax Studio che ha riportato in auge l'IP apparsa per la prima volta su SEGA Genesis nel 1993.

I titoli dell'Xbox Live Games with Gold potranno essere riscattati a partire da lunedì 1 novembre 2021 sia su Xbox Series XS che su Xbox One. Lego Batman 2 DC Superheroes e Rocket Knight saranno riscattabili anche su Xbox 360.