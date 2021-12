Dicembre è ormai agli sgoccioli e chi è in possesso di una PlayStation 4 o PlayStation 5 attende l'annuncio dei giochi gratuiti da scaricare gratuitamente a gennaio 2022 grazie al servizio PS Plus. Da Sony non giungono notizie ufficiali, ma un leak potrebbe aver svelato la lista prima del tempo.

Sul leak c'è la firma di un nome ormai noto nel panorama videoludico. Si tratta di billbil-kun, fonte da ritenere affidabile avendo in passato diffuso notizie poi rivelatesi totalmente corrette. Dai giochi gratuiti di Epic Games ai quelli per gli abbonati Live Gold, negli ultimi mesi non è stato registrato nemmeno un errore da parte sua.

Fatta questa breve presentazione, passiamo ai giochi che – salvo sorprese – gli abbonati al servizio PlayStation Plus potranno scaricare gratuitamente a gennaio 2022:

Deep Rock Galactic (PS4/PS5): un FPS sci-fi cooperativo con nani spaziali, ambienti da ridurre in macere e mostri alieni da mandare al tappeto.

DIRT 5 (PS4/PS5): è il capitolo più recente della saga sportiva di Codemasters, con tanti veicoli e ambientazioni varie, dall'East River di New York ghiacciato alle strade sotto il Cristo Redentore del Brasile.

Persona 5 Strikers (PS4): è lo spin-off di Persona 5, con combattimenti in tutto il Giappone per opporsi all'avanzata della corruzione.

Ancora per diverse settimane saranno disponibili i titoli PS Plus di dicembre 2021. Ha fatto molto discutere la scelta di Godfall – Challenger Edition, per via della sua natura ridotta rispetto al titolo originale che ha supportato il lancio di PlayStation 5.