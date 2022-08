PlayStation Plus Extra e Premium di agosto 2022: tra i giochi gratis Metro Exodus e Yakuza

Dopo aver snocciolato per tutti i fan i giochi da scaricare gratuitamente con tutti gli abbonamenti PlayStation Plus ad agosto 2022, Sony torna a stuzzicare i palati di chi ha scelto i piani di abbonamento più completi del servizio.

In particolare, sono stati ufficializzati i titoli destinati ad approdare nel catalogo digitale degli abbonati a PlayStation Plus Extra e Premium nel corso del mese in corso.

Come si legge sulle pagine del PlayStation Blog istituzionale, Yakuza fa il suo ingresso nella libreria virtuale del Plus, con gli iscritti ai tier Extra e Premium che ora possono ripercorrere la storia recente della saga culto di SEGA immergendosi nelle atmosfere di titoli apprezzatissimi come Yakuza 0 e Yakuza Kiwami – sia il primo che il secondo capitolo. Nell’elenco non manca neppure lo shooter a mondo aperto Ghost Recon Wildlands di casa Ubisoft, accompagnato dal survival horror in multiplayer asimmetrico Dead by Daylight e dal colorato adventure Bugsnax.

In più, a partire dal 16 agosto, gli utenti PS Plus Extra e Premium avranno accesso, tanto su PlayStation 4 quanto su PlayStation 5, a Everspace, Metro Exodus, Trials of Mana, UNO, Monopoly Madness e Monopoly Plus.

Questa la lista completa dei titoli che entreranno a far parte del catalogo di PlayStation Plus Extra e Premium nel mese di agosto 2022:

Yakuza 0

Yakuza Kiwami

Yakuza Kiwami 2

Dead by Daylight

Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands

Bugsnax

Metro Exodus

Trials of Mana

UNO

Monopoly Madness

Monopoly Plus

PlayStation Plus Games Catalog for August include: 🐉Yakuza Kiwami

🐉🐉Yakuza Kiwami 2

⚔️Trials of Mana

💀Dead by Daylight

🐛🍬Bugsnax Full list: https://t.co/lE7RsOV5O1 pic.twitter.com/Ay3rIBzoak — PlayStation (@PlayStation) August 10, 2022

E voi, cosa ne pensate dei nuovi giochi in arrivo ad agosto su PlayStation Plus Extra e Premium?

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.