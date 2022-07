PlayStation Plus: ecco i giochi gratis di agosto 2022 per PS5 e PS4

Dopo aver rinnovato il suo PlayStation Plus con tre nuovi piani di abbonamento, “mamma” Sony torna a snocciolare “golosità” per il suo servizio. Quelle che, come da tradizione, fanno rima con i prossimi giochi che tutti gli abbonati potranno scaricare gratuitamente su PS5 e PS4; in particolare per il mese di agosto 2022.

Ad aprile 2022 gli abbonati PS Plus possono quindi mettere le mani su Tony Hawk’s Pro Skater 1+2, Yakuza Like a Dragon e Little Nightmares, da mettere in download per arricchire la nostra Instant Game Collection a partire dalla giornata di martedì 2 agosto. PlayStation Plus Monthly Games for August: Yakuza: Like A Dragon 🐉

Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 🛹

Little Nightmares 🔦 Full details: https://t.co/Z6EvJSmZAg pic.twitter.com/lqIG4aKYo6 — PlayStation (@PlayStation) July 27, 2022 Tutti gli utenti PlayStation Plus, senza distinzione di tier tra Premium, Extra ed Essentials, potranno allora inforcare gli skateboard dei campioni di Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 e compiere delle evoluzioni nei primi due capitoli della serie attualizzati da Vicarious Visions. La riedizione dei due capitoli originari della serie di Tony Hawk’s Pro Skarer viene offerta all’utenza PS Plus nella versione Cross-Gen Deluxe comprensiva sia dell’edizione PS4 che della versione PlayStation 5. Il ricco banchetto videoludico preparato da Sony con i giochi PlayStation Plus di agosto prosegue con Yakuza Like a Dragon, l’episodio dell’iconica serie SEGA lanciato nel novembre del 2020 e caratterizzato da un sistema di combattimento sganciato dalla tradizione JRPG delle sfide a turni. L’offerta comprende anche una delle avventure più importanti e rappresentative degli ultimi anni: ci riferiamo a Little Nightmares, la piccola grande gemma a tinte oscure firmata dagli studi Tarsier.