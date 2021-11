Yakuza e Judgment: vedremo nuovi capitoli in futuro?

Il prossimo titolo della famosa serie di giochi Yakuza sarà ambientata parecchi anno dopo l'ultimo episodio della serie, ovvero Yakuza: Like a Dragon (in sconto).

Già, i lavori di sviluppo per gli altri capitoli della saga non si fermano solo perché il creatore e il produttore hanno abbandonato SEGA. Stiamo parlando di Toshihiro Nagoshi e Daisuke Sato, i quali si sono allontanati dalla software house nipponica agli inizi di ottobre.

Il presidente di Ryu Ga Gotoku Studio, Masayoshi Yokoyama, durante una chiacchierata con Famitsu, si è lasciato sfuggire qualche dettaglio inerente ai prossimi giochi in sviluppo, tra i quali è presente anche uno Yakuza.

Yokoyama avrebbe confermato, nel bel mezzo dell'intervista, che il prossimo videogioco della serie Yakuza sarà ambientato alcuni anni dopo gli avvenimenti di Like a Dragon. Viene svelato, inoltre, che Ichiban Kasuga è stato riconfermato come voce protagonista.

Oltre alla serie di giochi action RPG e open-world ambientati a Tokyo e Kamurocho (come nel caso di Judgment), Ryu Ga Gotoku sta lavorando ad altro. I progetti in questione sono piuttosto segreti, in quanto ancora non annunciati.

A riguardo, Masayoshi Yokoyama ha affermato che:

Continueremo ad amare e supportare la serie di Judgment.

Questa frase potrebbe smentire le voci di una disputa interna tra SEGA e Johnny and Associates, ovvero l'azienda talent scout di Takuya Kimura, ovvero l'interprete di Takayuki Yagami. Le voci riguardano un possibile abbandono del progetto in seguito al lancio di Lost Judgment (avvenuta lo scorso settembre).

Nella speranza di riuscire a vedere un'altra volta il detective Yagami alle prese con l'ennesimo caso disperato di Kamurocho, noi vi ricordiamo che, probabilmente, il prossimo capitolo di Yakuza sarà un RPG a turni. Questa informazione l'aveva fornita Ryu Ga Gotoku Studio all'inizio del 2021.