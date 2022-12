PlayStation Plus gennaio 2023: tutti i giochi gratis del mese per PS5 e PS4

Finalmente ci siamo: con l’avvicinarsi della fine dell’anno, “mamma” Sony è andata ad annunciare l’offerta PlayStation Plus per il mese di gennaio 2023. Si tratta, come sempre, di una manciata di videogame in digitale da scaricare gratuitamente sia su PS4 che su PS5, naturalmente al netto del costo dell’abbonamento – diviso da quale mese in tre diversi tier di prezzo e contenutistici.

Per l’inizio del 2023, il PlayStation Plus partirà alla grande. Sì perché, come svelato via social, i titoli interessati sono Star Wars Jedi Fallen Order e Axiom Verge 2, entrambi in versione PS4 e PS5, e Fallout 76 per PS4 – comunque compatibile con PS5.

Your PlayStation Plus Monthly Games for January 2023 are: ➕ Star Wars Jedi: Fallen Order

➕ Fallout 76

➕ Axiom Verge 2 Full details: https://t.co/lOZ5M3yj0R pic.twitter.com/N0febIYr3m — PlayStation (@PlayStation) December 28, 2022

Mentre il sequel è in lavorazione, gli abbonati PlayStation Plus potranno quindi recuperare Star Wars Jedi Fallen Order, ambientato in una delle finestre temporali più suggestive e oscure per il franchise di Guerre Stellari; vestiremo i panni di Cal Kestis, un giovane Padawan scampato al triste destino toccato a gran parte dell’ordine Jedi e pronto a reclamare vendetta.

Fallout 76 di Bethesda è invece un gioco di ruolo di stampo multiplayer, forte di più di 13,5 milioni di giocatori totali, mentre Axiom Verge 2 si ispira al leggendario Super Metroid e ci chiama ad esplorare un mondo alternativo simile alla Terra, pieno delle rovine di un’antica civiltà e irto di pericoli.

Insomma, cosa ne pensate della selezione di Sony per i PlayStation Plus di gennaio 2023? Ditecelo poco più sotto nella sezione commenti!