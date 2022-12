Star Wars Jedi Survivor: tutte le novità di gameplay del sequel di Fallen Order

Visto di recente sul palco dei The Game Awards 2022 – qui per la lista di tutti i vincitori della kermesse-, Star Wars Jedi Survivor torna a far parlare di sé e ad ingolosire la community videoludica.

E lo fa con un lungo post sulle pagine del PlayStation Blog, che fa da eco all’ultimo filmato della produzione – visibile poco più in basso in questo stesso articolo -, andando ad evidenziare tutte le novità di gameplay che potremo toccare con mano nel mese di marzo su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

In particolare, è Spenser David, Senior Writer di EA, a mostrarci tutte le innovazioni ludiche e contenutistiche di Star Wars Jedi Survivor, e a tratteggiare i contorni narrativi dell’odissea spaziale da vivere nei panni dell’ormai ex Padawan Cal Kestis, ora decisamente più maturo.

Stando a quanto spiegato da Davis, “Cal è fortunato ad avere al suo fianco il fidato droide BD-1 e una rosa di volti nuovi e familiari pronti ad aiutarlo nelle sue avventure. Con l’aggiunta del rampino e delle cavalcature, che offrono nuove modalità di avventura, ora più che mai Cal è in grado di affrontare il suo destino”.

Alla già confermata presenza del blaster in Star Wars Jedi Survivor, si affianca quindi anche il rampino, mentre le cavalcature andranno a facilitare e velocizzare l’esplorazione di scenari ancora più ampi e strutturati rispetto a quelli che hanno fatto da sfondo all’apprezzato prequel.

Sempre in tema di gameplay, l’esponente di EA riferisce che “anche il combattimento è stato rinnovato con nuovissime mosse avanzate che consentono ai giocatori di creare la propria identità di combattimento vestendo i panni di Cal. Dalle doppie spade laser per duelli adrenalinici alla posizione di guardia incrociata utile a Cal per affrontare nuovi nemici impegnativi, ogni giocatore può definire il proprio stile di gioco”.

Vi ricordiamo che Star Wars Jedi Survivor ci attende il 17 marzo 2023 solo su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S, giorno scelto da Electronic Arts per il lancio del videogame ambientato nella Galassia lontana lontana di Guerre Stellari.