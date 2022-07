Star Wars Jedi Survivor, ecco il nuovo aspetto del protagonista Cal Kestis

Con il primo capitolo ad aver riscosso un buon successo di critica e pubblico, il sequel Star Wars Jedi Survivor ha già iniziato a solleticare i palati dei videogiocatori.

Lo ha fatto con un primo trailer trasmesso nel corso dell’ultima Star Wars Celebration – potete rivederlo poco più sotto in questo stesso articolo -, e lo fa ora con un focus specifico sul protagonista, il giovane Jedi Cal Kestis sopravvissuto all’esecuzione dell’Ordine 66.

Ambientato cinque anni dopo gli eventi di Star Wars Jedi Fallen Order, questo secondo episodio ci mostrerà un Cal più maturo, cresciuto grazie alle vicissitudini vissute sino ad ora nella Galassia Lontana Lontana di Guerre Stellari. Crescita che andrà naturalmente a riflettersi anche nell’aspetto dell’eroe, come suggerito da una nuova linea di giocattoli presentata di recente da Hasbro.

Come potete verificare nell’immagine pubblicata dal portale Jeux Video, il Jedi non si nasconde più sotto il poncho di Star Wars Jedi Fallen Order e sul viso si è fatto crescere una leggera barba. Al momento non vi è alcuna c onferma ufficiale, ma è probabile che i nuovi giocattoli della linea Star Wars Vintage di Hasbro raffigurino proprio la versione di Cal Kestis in arrivo in Star Wars Jedi Survivor.

In attesa di saperne di più, vi ricordiamo che Star Wars Jedi Survivor dovrebbe andare a debuttare sul mercato nel corso della primavera del 2023, solo su personal computer e console next-gen.