PlayStation Plus settembre 2022: ecco i giochi gratis per PS5 e PS4

Sony non si è lasciata attendere, e come da tradizione è andata ad annunciare i titoli inclusi nell’abbonamento PlayStation Plus per il mese di settembre. Titoli, questi, che possono essere messi in download gratuito da tutti gli abbonati al servizio online del colosso giapponese.

Ecco che, a partire dal 6 settembre 2022, sarà possibile scaricare tre videogame in digitale, vale a dire Need for Speed Heat, Toem e Granblue Fantasy Versus.

The PlayStation Plus Monthly Games and Game Catalog lineup for September has been revealed. Highlights include Need for Speed Heat, Toem, Deathloop and Assassin's Creed Origins.

Get a preview below and find out the full lineup here: https://t.co/7uTwN5R1xx pic.twitter.com/OWIVTmzuoZ

— PlayStation (@PlayStation) August 31, 2022