PlayStation VR2 arriverà all'inizio del 2023, secondo un noto insider

Qualche giorno fa Hideaki Nishino, Senior Vice President e Platform Experience di PlayStation, ha parlato del futuro della Realtà Virtuale, raccontando l’ideazione e la realizzazione del PlayStation VR2. A svelare la possibile finestra di lancio è il canale YouTube PSVR Without Parole: l’insider ha affermato che l’ultima fatica di Sony potrebbe arrivare sul mercato nel primo trimestre del 2023 – quindi fra gennaio e marzo dell’anno prossimo.

L’ipotesi non sembra troppo lontana dalla realtà, considerando lo shortage di chip che ha afflitto l’industria videoludica negli ultimi tempi. Proprio questo sarebbe il motivo per cui il lancio di PS VR2 non avverrà in prossimità delle feste natalizie 2022, come invece potrebbe essere logico pensare. Quei mesi extra guadagnati permetterebbero infatti a Sony di vendere un adeguato numero di console e rifornire i negozi prima della pubblicazione del VR2, che altrimenti rischierebbe il flop a causa della carenza di PlayStation 5 sul mercato.

Ovviamente si tratta di indiscrezioni e ogni informazione diversa da quella ufficiale è da prendere con le pinze. Tuttavia PSVR Without Parole ha dimostrato credibilità: l’insider avrebbe infatti anticipato sia le specifiche del visore prima dell’ufficialità, che l’annuncio di Horizon: Call of the Mountains. Per quanto riguarda invece il nuovo PS VR2, in questo articolo ne abbiamo parlato in maniera più approfondita: fra le funzioni più interessanti, quelle degne di nota sono la fedeltà visiva in 4K HDR e il rendering grafico d’avanguardia, condito da rilevamento ottimizzato della telecamera e altre funzionalità che lo rendono un degno erede del gaming in Realtà Virtuale.