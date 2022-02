Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente: il nuovo update aggiunge il Colosseo

Nonostante Leggende Pokémon: Arceus stia tenendo impegnati i giocatori di tutto il mondo, Nintendo e ILCA non hanno dimenticato Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente. I due remake di quarta generazione, pubblicati soltanto a novembre 2021, hanno infatti ricevuto oggi – 22 febbraio – un sostanzioso update (ver. 1.2.0) che aggiunge alcune interessanti novità.

La prima è l’espansione della Sala Contatto, che amplia la sua capacità massima sia in comunicazione locale che online fino a 8 giocatori. Inoltre, oltre alla richiesta di scambio e lotta è possibile mostrare agli altri allenatori la propria Scheda Allenatore oppure le DecoraBall: per farlo basterà selezionare “Saluti” oppure “DecoraBall” nell’interfaccia apposita.

È stata poi aggiunta una funzione completamente nuova: il Colosseo, situato al 1° piano del Centro Pokémon. Qui sarà possibile lottare con altri utenti impostando un set di regole (proprio come accade con le lotte competitive), come il numero e il livello dei Pokémon da utilizzare e il tipo di lotta – in singolo, in doppio e multiple. L’aggiornamento introduce inoltre una sorta di sistema “anti-hack”, rendendo di fatto impossibile scambiare oppure lottare con Pokémon generati tramite metodi “non previsti”, ovvero hackerati. Infine, sono state apportate correzioni e modifiche per migliorare l’esperienza di gioco.

L’update ha portato delle gradite novità, soprattutto per chi è interessato alle lotte competitive. Tuttavia, ancora nessuna notizia degli Scambi Prodigiosi, feature molto amata dai fan che permette di scambiare con utenti di tutto il mondo e ricevere in cambio Pokémon del tutto casuali. La futura aggiunta della funzione è ormai confermata per via della presenza in-game della “Stazione Prodigiosa Globale” a Giubilopoli, ancora non accessibile. Nel frattempo i giocatori possono partecipare ai festeggiamenti per il Pokémon Day 2022, con tanti annunci per tutta la settimana.

Ecco il log completo del nuovo update 1.2.0:

Espansione della Sala contatto

Abbiamo ampliato la capacità massima della Sala contatto in comunicazione locale e online. Inoltre, è possibile mostrare agli altri le Schede Allenatore o le DecoraBall selezionando “Saluti” o “DecoraBall”.

Abbiamo ampliato la capacità massima della Sala contatto in comunicazione locale e online. Inoltre, è possibile mostrare agli altri le Schede Allenatore o le DecoraBall selezionando "Saluti" o "DecoraBall".

Nel Colosseo situato al 1º piano del Centro Pokémon potrai lottare con altri utenti seguendo svariate regole. Lì puoi scegliere il numero e il livello dei Pokémon da usare e partecipare a lotte in singolo, in doppio e multiple.

Nel Colosseo situato al 1º piano del Centro Pokémon potrai lottare con altri utenti seguendo svariate regole. Lì puoi scegliere il numero e il livello dei Pokémon da usare e partecipare a lotte in singolo, in doppio e multiple.

Abbiamo fatto in modo che alcuni dei Pokémon ottenuti tramite metodi non previsti o personalizzazione non consentita non potessero essere usati per scambi e lotte online.

Abbiamo fatto in modo che alcuni dei Pokémon ottenuti tramite metodi non previsti o personalizzazione non consentita non potessero essere usati per scambi e lotte online.

Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente si aggiornano automaticamente in presenza di una rete internet funzionante. Per avviare manualmente l’update basterà premere il tasto “+” e selezionare “Aggiornamento Software”.