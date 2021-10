Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente: nuovo eccitante gameplay

Insieme al nuovo trailer condiviso la scorsa settimana su Leggende Pokémon Arceus, oggi possiamo vedere un nuovo video. Il filmato in questione è relativo ai remake di quarta generazione dei mostriciattoli tascabili: Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente.

Le avventure della quarta generazione, ambientate nella Regione di Sinnoh, saranno giocabili (a distanza di 15 anni dalla prima volta) a partire dal prossimo novembre. Vediamo, ora, le novità che sono state mostrate nel nuovissimo gameplay trailer.

Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente: i capipalestra si mostrano nel nuovo trailer

Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente, come anticipavamo, si sono mostrati in un video su YouTube. Il video in questione si è concentrato particolarmente sulle figure dei due ultimi capipalestra che, chi ha già giocato le versioni originali, conoscerà senza dubbio.

Si tratta di Candice (Bianca, in italiano), ovvero la capopalestra di Nevepoli e Volkner (Corrado, in italiano), ovvero il capopalestra di Arenipoli. La prima padroneggia con maestria i Pokémon di tipo ghiaccio, tra cui si può osservare quello più forte: Abomasnow. Il secondo (e ultimo capopalestra di Sinnoh), invece, predilige i Pokémon di tipo elettro. Si può notare come egli manda in campo il suo fidato Luxray durante la sfida in palestra.

Il ritorno del Team Galassia e dei Pokémon Guardiani

Come nei giochi del 2006 per Nintendo DS, anche nei remake saranno presenti le reclute del Team Galassia, che tenteranno di mettere i bastoni fra le ruote al protagonista. Oltre ad essi, anche i generali del team malvagio: Saturno, Martes, Giovia, Plutinio e il capo supremo, Cyrus.

Oltre al Team Galassia, come si è visto dal trailer, faranno il loro ritorno anche i tre Pokémon Guardiani dei tre laghi caratteristici di Sinnoh. Stiamo ovviamente parlando di Mesprit (che rappresenta l'emozione), Azelf (che simboleggia la volontà) e Uxie (simbolo di sapienza), ovvero i tre leggendari di tipo psico.

Che aspettate quindi? Afferrate le vostre Pokéball, perché il 19 novembre 2021 diverranno disponibili Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente su Nintendo Switch!