Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente si aggiornano: rimosso il glitch di duplicazione

Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente hanno ricevuto un sostanzioso aggiornamento, che ha portato la versione di gioco a 1.1.2. Con questa patch ILCA, la software house che si è occupata dello sviluppo, ha ufficialmente eliminato il glitch che consentiva agli utenti di duplicare interi box di Pokémon, anche colmi di mostriciattoli leggendari.

Come si legge nelle note ufficiali rilasciate da Nintendo, infatti, i fix sarebbero due. Nel primo si legge della sistemazione di alcuni problemi che, in alcuni casi, avrebbero impedito al giocatore di proseguire in determinate circostanze. Con molta probabilità Nintendo fa riferimento ad un altro glitch scovato dagli utenti all'interno della palestra di Bianca, che aveva come conseguenza quella di bloccare il giocatore al suo interno senza possibilità di uscirne se non ricominciando il gioco.

La seconda dicitura, invece, parla della risoluzione di alcuni problemi che garantirebbero “un gameplay più piacevole”. Pur non affermandolo apertamente, Nintendo si riferisce in questo caso al glitch della duplicazione e, come riportano alcuni utenti, anche a quello che consentiva di catturare il misterioso Shaymin prima del suo rilascio ufficiale. L'update ha un peso di 3 GB e dovrebbe avviarsi automaticamente se la console si trova in modalità riposo e connessa a internet.

In alternativa è possibile forzare l'aggiornamento manualmente premendo il tasto “+” sul Joy-Con e selezionando “Aggiornamento Software”. Tuttavia, coloro che volessero continuare a sfruttare la possibilità di clonare Pokémon (con tutti i rischi del caso) può farlo evitando di aggiornare subito la propria copia. Va sottolineato però che i giochi non aggiornati all'ultima versione non possono connettersi alla rete internet per fare scambi o lotte online.