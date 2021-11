Pokémon GO festeggia l'arrivo di Diamante Lucente e Perla Splendente con un evento dedicato

Mancano esattamente dieci giorni all'uscita da Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente e, nonostante leak e anticipazioni abbiano invaso il web, i fan sono in trepidante attesa. Per festeggiare il debutto dei remake di quarta generazione su Nintendo Switch, anche Pokémon GO ha organizzato un evento speciale, a cui potranno prendere parte tutti gli utenti.

Dalle 10 di martedì 16 novembre alle 20 di domenica 21 novembre, i mostriciattoli scoperti per la prima volta nella regione di Sinnoh appariranno più frequentemente. E, con un pizzico di fortuna, è possibile incontrare Turtwig, Chimchar e Piplup (anche in forma cromatica) che indossano speciali cappelli ispirati agli allenatori protagonisti dei due titoli.

I bonus aggiuntivi dell'evento prevedono la distanza di schiusa per l'incubatrice Uova dimezzata e quella della Supeincubatrice ridotta di un terzo: l'occasione perfetta per trarre il massimo profitto dalle Uova da 10 e 12 chilometri. In più, sarà disponibile per un tempo limitato anche una sfida di collezione il cui obiettivo sarà proprio quello di “catturarli tutti”. La ricompensa a collezione completata saranno 1.000 Punti Esperienza, 3.000 polvere di stelle e un esclusivo incontro con Froslass.

Due trance, un unico evento

L'evento è strutturato in due parti ben distinte: la prima avrà luogo dalle 10 di martedì 16 novembre 2021 alle 10 di giovedì 18 novembre e sarà dedicata a Diamante Lucente mentre la seconda si svolgerà dalle 10 di giovedì 18 novembre alle 20 di domenica 21 novembre. L'effettiva differenza fra le due parti dell'evento riguarda solamente gli incontri Pokémon in natura e nei raid.

I raid a cinque stelle ospiteranno un nuovo leggendario: si tratta di Cresselia, il Pokémon Falcato, disponibile anche nella sua bellissima forma cromatica e con la mossa esclusiva Laccioerboso. Infine, Niantic aggiungerà nel negozio di gioco nuovi costumi ispirati alla regione di Sinnoh, mentre facendo girare i Pokéstop oppure aprendo i pacchi amicizia potrete ottenere degli sticker evento limitati. Per avere una panoramica ancora più completa dell'evento, vi invitiamo a visitare il sito web ufficiale dedicato a Pokémon GO.