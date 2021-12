Pokémon GO, il Tour fa tappa nella regione di Johto: guida all'evento

Abbiamo parlato recentemente delle novità invernali di Pokémon GO, che ha nel frattempo inaugurato la nuova Stagione della Tradizione. Proprio in quell'occasione Niantic aveva annunciato una nuova tappa del suo Tour di Pokémon GO, che questa volta fa “scalo” nella regione di Johto. L'evento segna anche un parziale ritorno alla normalità per i giocatori del mobile game in Realtà Aumentata: sebbene per la gran parte degli utenti si terrà a distanza (come è stato l'ultimo GO Fest), in alcune aree tornerà un'esperienza in persona. Curiosi di saperne di più? Ecco una guida pratica all'evento.

Tour di Pokémon GO: biglietti e ricerche esclusive

Questa volta Niantic festeggerà due classici per Game Boy Color, ovvero Pokémon Oro e Pokémon Argento. Quale versione scegliere? La differenza fra le due è la presenza di Pokémon esclusivi, che potranno però essere scambiati successivamente. Nel negozio sono disponibili due biglietti per ciascuna versione al costo di 11,99 euro, che consentiranno l'accesso alle attività esclusive dell'evento: il clou sarà una ricerca speciale esclusiva, che permetterà di incontrare Celebi con una mossa speciale. Dopo averla completata, gli allenatori potranno accedere ad un'ulteriore ricerca magistrale, di cui non si conoscono ancora i dettagli. Effettuando l'acquisto entro lunedì 10 gennaio 2022 riceveremo sia l'accesso alla ricerca a tempo di gennaio che di febbraio; oltre quella data si potrà ottenere solamente quella di febbraio.

Data e ora dell'evento

L'evento si svolgerà globalmente sabato 26 febbraio 2022 dalle 9 alle 21. Oltre ai vantaggi del biglietto a pagamento, sarà possibile vivere un'esperienza gratuita, seppur in misura ridotta. Domenica 27 febbraio 2022 sarà inoltre possibile partecipare di persona in alcune località selezionate.

Cosa prevede l'evento Tour di Pokémon GO: Johto accessibile con biglietto

Indipendentemente dalla versione selezionata, il biglietto permetterà di accedere a tutte le esperienze esclusive dell'evento.

Tutti i Pokémon inizialmente scoperti nella regione di Johto appariranno in natura, nei raid e negli incontri dopo le missioni di ricerca. Durante l'evento potrete attirarli con l'Aroma, farli schiudere dalle Uova, scambiarli con i vostri amici o ottenerli con l'evoluzione.

Potrete completare la ricerca speciale esclusiva dell'evento, grazie alla quale potrete incontrare Celebi, il Pokémon Misterioso. Catturate Celebi durante l'evento per ottenere una mossa speciale.

Dopo aver completato la ricerca speciale, potrete accedere a una seconda storia di ricerca magistrale esclusiva, che potrete completare in più tempo.

Tutti i Pokémon inizialmente scoperti nella regione di Johto saranno disponibili come Pokémon cromatici; alcuni di loro appariranno per la prima volta in assoluto su Pokémon GO, come Unown (G, O, T, U, R e J) che potrete incontrare usando l'Aroma. Inoltre, avrete più possibilità di incontrare alcuni Pokémon cromatici in natura in base alla versione dell'evento scelta. Per saperne di più, date uno sguardo alla panoramica sulle versioni.

Ottenete ricompense e aumentate di livello la vostra medaglia di Cercapokémon fuoriclasse completando nove sfide di collezione! Gli Allenatori dovranno catturare Pokémon specifici in base a un tema in un determinato lasso di tempo per completare queste sfide.

Diversi Pokémon saranno attratti dall'Aroma.

Nel negozio sarà disponibile un'offerta gratuita che comprenderà tre biglietti raid da remoto.

Le Uova richiederanno un quarto della loro normale distanza per la schiusa.

Far schiudere le Uova vi farà ottenere una quantità doppia di caramelle.

Catturando Pokémon di Johto otterrete caramelle extra

Otterrete fino a nove biglietti raid gratuiti facendo girare i Dischi foto presso le Palestre.

Riceverete una medaglia del gioco esclusiva per celebrare l'evento.

Scattando una foto, riceverete una sorpresa!

Potrete ottenere adesivi speciali facendo girare i Pokéstop e acquistandoli nel negozio del gioco.

Cosa prevede l'evento Tour di Pokémon GO: Johto accessibile senza biglietto

Durante l'evento, tutti gli Allenatori con o senza biglietto avranno comunque accesso ad alcuni bonus.

Alcuni Pokémon inizialmente scoperti nella regione di Johto appariranno in natura, nei raid e schiudendosi da Uova da 7 km. Inoltre, alcuni Pokémon inizialmente scoperti nella regione di Johto e che di solito sono esclusivi di alcune regioni appariranno nei raid in tutto il mondo.

Pokémon come Pichu, Cleffa, Igglybuff e Togepi si schiuderanno dalle Uova da 2 km ricevute facendo girare dischi Pokéstop.

Potrete completare la ricerca a tempo correlata alle sfide Allenatore.

Versione Oro o versione Argento?

Il dilemma che ci portiamo dentro fin da piccoli: quale versione scegliere? Come anticipato, l'unica vera differenza sono i Pokémon che compariranno nel mondo di gioco. Per completare la sfida di collezione dell'evento, in ogni caso, dovrete scambiare Pokémon con gli amici che hanno scelto l'altra versione – proprio come accadeva nei primi giochi. I Pokémon esclusivi di ciascuna versione saranno attratti dall'Aroma durante l'evento. Inoltre, avrete maggiori possibilità di incontrare alcuni Pokémon cromatici a seconda della versione scelta. Ma attenzione: una volta scelta una versione, non sarà più possibile cambiarla.

Versione Oro

Pokémon esclusivi della Versione Oro:

Spinarak, Gligar, Teddiursa e Mantine saranno attratti dall'Aroma.

Avrete maggiori possibilità di incontrare questi Pokémon cromatici:

Chikorita, Cyndaquil, Totodile, Spinarak, Igglybuff, Natu, Hoppip, Sunkern, Misdreavus, Wobbuffet, Gligar, Shuckle, Teddiursa, Swinub, Mantine e Ho-Oh.

Versione Argento

Pokémon esclusivi della Versione Argento:

Ledyba, Delibird, Skarmory e Phanpy saranno attratti dall'Aroma.

Avrete maggiori possibilità di incontrare questi Pokémon cromatici: