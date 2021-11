Pokémon GO x Ed Sheeran: svelati i dettagli dell'evento (ci sarà anche un concerto)

Annunciato nella giornata di ieri con un misterioso messaggio sul profilo Twitter dell'artista, Niantic ha rilasciato tutti i dettagli sul nuovo evento che coinvolge il cantautore britannico Ed Sheeran. Confermando quelle che erano iniziali voci di corridoio, dalle 20 di lunedì 22 novembre alle 22 di martedì 30 novembre, l'artista terrà uno speciale concerto proprio nell'app di Pokémon GO. Sarà possibile assistere all'esibizione semplicemente cliccando sulla sezione “Novità”. Ancora non è chiaro come si svolgerà il concerto, ma l'annuncio ufficiale ha sottolineato che saranno inclusi brani estratti da “=”, il nuovo album di Ed Sheeran. Alcuni titoli includono “Perfect”, “Bad Habits”, “Overpass Graffiti”, “Thinking Out Loud”, “First Time” e “Shivers”.

L'evento non prevede soltanto un concerto, ma anche alcune novità all'interno del gioco. “Quando inizia un RPG Pokémon – si legge nell'annuncio ufficiale – Ed sceglie sempre un Pokémon di tipo Acqua come primo compagno d'avventura. Per celebrare questa collaborazione, vi aspetta un evento con tutti i primi Pokémon compagno di tipo Acqua attualmente disponibili in Pokémon GO!”. Tutti i giocatori troveranno quindi allo stato selvatico ogni starter di tipo acqua mai rilasciato finora, compreso un grande ritorno: Squirtle con gli occhiali da sole. E, con un pizzico di fortuna, sarà possibile trovarli nella loro bellissima forma cromatica (ad eccezione di Froakie).

Pokémon GO x Ed Sheeran: oggetti avatar, adesivi e un pacco gratuito

Nuovi oggetti avatar, adesivi e offerte saranno disponibili per tutta la durata dell'evento. Inserendo il codice VVM87WGMMUZHTB8X i giocatori potranno ottenere l'esclusiva felpa con il simbolo “=”, tratto dalla copertina dell'omonimo album di Ed Sheeran. Inoltre, girando i Pokéstop oppure aprendo i pacchi di amicizia, sarà possibile ottenere dei nuovissimi adesivi a tema Pokémon di tipo acqua. Sarà disponibile anche un pacco evento gratuito una tantum che contiene un modulo esca, 20 Pokéball, 10 Baccalampon e 10 Baccananas. L'evento, ricordiamo, si terrà dalle 20 di lunedì 22 novembre alle 22 di martedì 30 novembre. Pronti a ballare al ritmo di Ed Sheeran?