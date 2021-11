Pokémon GO, in arrivo una speciale collaborazione con Ed Sheeran

Grandi novità sono in arrivo per Pokémon GO. Il celebre artista britannico Ed Sheeran ha svelato una sua prossima collaborazione con il gioco a Realtà Aumentata sviluppato da Niantic. La notizia, rilasciata sul profilo Twitter ufficiale del cantante, arriva non senza un po' di sorpresa. Per ora nessun ulteriore dettaglio è stato rilasciato. L'annuncio mostra soltanto un'immagine con sfondo arancione che riporta entrambi i loghi, dell'artista e di Pokémon GO, e la frase “Coming Soon”.

Quel che è certo, però, è che i fan del mobile game a tema mostriciattoli tascabili potrebbero trovarsi di fronte ad un evento inedito, mai sperimentato prima. È già capitato, infatti, che all'interno del titolo di casa Niantic venissero proposti eventi cross-over oppure collaborazioni speciali, ma questa sarebbe la prima volta con una celebrità del calibro di Ed Sheeran.

Pokémon GO x Ed Sheeran: ancora nessun dettaglio

Cosa aspettarci, dunque, da questa prossima collaborazione? Per saperlo bisognerà attendere che vengano rilasciate ulteriori informazioni ufficiali. Ma i fan si stanno sbizzarrendo sul web per indovinare la natura dell'evento. Un'ipotesi è che Niantic decida, sulla falsariga di Fortnite, di proporre una sorta di concerto virtuale. Chiaramente non live come è accaduto all'interno del Battle Royale, ma sfruttando ciò che il gioco ha da offrire.

Un'altra idea è che la collaborazione possa esprimersi soprattutto a livello musicale, magari con colonne sonore realizzate ad hoc dall'artista britannico. Nel frattempo, i giocatori di Pokémon GO possono ingannare l'attesa con il nuovo evento dedicato a Pokémon Diamante Lucente e Pokémon Perla Splendente, i due remake di quarta generazione che – ricordiamo – usciranno venerdì 19 novembre.