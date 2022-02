Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto: tutte le info, le prime foto e i dati degli Starter

L’annuncio di Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto, ieri, ha colto tutti di sorpresa: eppure ecco arrivare un nuovo doppio titolo della serie principale, che vedrà l’arrivo, tra le altre cose, di tre nuovi starter, tutti da scoprire.

I due nuovi giochi arriveranno a fine anno su Nintendo Switch. Con questi nuovi titoli, la serie Pokémon si evolve in un modo tutto nuovo, consentendo di esplorare liberamente un ricco e vasto mondo.

Città e natura si fondono in un mondo senza confini. Potrete osservare i Pokémon di questa regione (ancora senza nome) in ogni dove: cieli, mari, foreste, strade e non solo! Potrete dunque rivivere l’essenza dei giochi della serie Pokémon, affrontando i Pokémon selvatici nelle lotte per poi catturarli, ma in un’avventura open world adatta ai giocatori di qualsiasi età.



Anche se il look dei personaggi principali selezionabili è, almeno inizialmente, piuttosto infantile, con un color swap relativo alla versione di gioco scelta.

Molta curiosità hanno destato, naturalmente, i nuovi starter: la scelta del primo compagno d’avventura sarà tra Sprigatito, Fuecoco e Quaxly. In che modo li incontrerete e che genere di Pokémon sono? Ecco le prime specifiche.

Sprigatito

Il volubile Pokémon Erbagatto sempre a caccia di attenzioni.

Tipo Erba

Categoria Pokémon Erbagatto

Altezza 0,4 m

Peso 4,1 kg

Abilità Erbaiuto

Fuecoco

Il rilassato Pokémon Fuocodrillo che ama fare le cose con calma.

Tipo Fuoco

Categoria Pokémon Fuocodrillo

Altezza 0,4 m

Peso 9,8 kg

Abilità Aiutofuoco

Quaxly

Lo scrupoloso e ordinato Pokémon Anatroccolo.