Pokémon Scarlatto e Violetto: il nuovo gameplay trailer mostra le Sfide Competitive online

In uscita il 18 novembre di quest’anno, Pokémon Scarlatto e Violetto rappresentano non solo la prossima, grande esclusiva per tutti i possessori di Nintendo Switch, ma pure l’attesissima Nona Generazione Pokémon ideata da Game Freak e Nintendo.

Le coloratissime creature tascabili torneranno quindi sulla console ibrida con un’avventura ricca di novità e sorprese, da vivere nella regione di Paldea. Tra queste, anche le Sfide Competitve, che vedranno gli Allenatori da ogni parte del mondo combattere l’uno contro l’altro per decretare quale sia il più abile. A mostrare questa esperienza è il gameplay trailer di Pokémon Scarlatto e Violetto pubblicato nelle ultime ore dal team di sviluppo, e visibile direttamente in testata di articolo.

Dopo aver interagito con i nuovi Professori Sada e Turo, gli esploratori di Paldea avranno infatti l’opportunità di cimentarsi in una serie di battaglie insieme ai propri Pokémon preferiti, da qui l’importanza delle sfide competitive per cementare il legame tra questi ultimi e l’Allenatore.

Tale funzione, nella prossima incarnazione del franchise Pokémon per Nintendo Switch, prende il nome di Stadio Lotta, e darà accesso a un’ampia rosa di attività multigiocatore studiate per venire incontro alle esigenze di tutti gli esploratori di Paldea.

Nelle Lotte Amichevoli, ad esempio, i giocatori potranno competere in sfide “casual” non registrate e senza restrizioni sulle specie di Pokémon che possono prendervi parte. Nelle Lotte Competitive, invece, gli utenti potranno mettere alla prova le proprie abilità contro gli Allenatori di Pokémon di tutto il mondo. Il risultato di ciascuna sfida concorrerà a cambiare il proprio Grado e Classe, fino all’ambita Classe Master Ball dove poter sfidare gli Allenatori e le Allenatrici più abili del pianeta.

Sarà inoltre possibile sfidarsi in Gare Online strutturate a loro volta in Gare Ufficiali, con regole predeterminate e graduatorie costantemente aggiornate, e Gare Private, con sfide da disputare impostando liberamente le regole di ciascuno scontro. Come si legge sul sito ufficiale, non mancheranno poi le Gare con Squadre a nolo, ossia delle battaglie tra Allenatori a cui accedere tramite un ID condiviso online. Per fruire tutte le funzionalità e le modalità di Stadio Lotta sarà necessaria l’iscrizione a Nintendo Switch Online.

Parallelamente, in Pokémon Scarlatto e Violetto saranno presenti anche attività da completare nella cooperativa a 4 giocatori, che renderanno ancora più completa l’offerta del free roaming di casa Nintendo.

Augurandovi come al solito una buona visione, ricordiamo ancora una volta che Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto saranno disponibili solo su Nintendo Switch a partire dal 18 novembre 2022. Voi siete già pronti ad “acchiapparli tutti”?

