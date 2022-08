Pokémon Scarlatto e Violetto: tutte le novità dall'ultimo Pokémon Presents

Con i fan ad attenderne impazientemente il debutto, Pokémon Scarlatto e Violetto è tornato a mostrarsi prima dell’uscita su Nintendo Switch, fissata per il prossimo 18 novembre.

Come promesso da “mamma” Nintendo e dagli sviluppatori di Game Freak, le nuove avventure dedicate ai mostriciattoli tascabili sono state infatti protagoniste assolute del Pokémon Presents di oggi, 3 agosto 2022, andando ad allietare tutti gli Allenatori con tanti dettagli inediti e una lunga sessione di gameplay.

Il filmato, visibile poco più in basso in questo stesso articolo, ci dà quindi modo di avvicinarci all’esperienza messa a punto dagli sviluppatori nipponici per Pokémon Scarlatto e Violetto, dalla ricchezza dei biomi alle regioni da esplorare, passando per le tante creature da catturare e far combattere e i numerosi personaggi di cui faremo la conoscenza nel corso del nostro lungo viaggio.

Il focus sul gameplay di Scarlatto e Violetto prosegue con l’annuncio dei Pokémon Leggendari “cavalcabili” e in grado di cambiare forma per solcare gli specchi d’acqua, esplorare le praterie e persino volare! Particolarmente interessanti sono poi gli spunti di riflessione offertici da Game Freak con le sequenze in-game dedicate alle tre Storie da vivere insieme al proprio Allenatore e, soprattutto, al Teracristal, un fenomeno che trasformerà i Pokemon garantendogli dei poteri inediti.

La natura ruolistica di Pokémon Scarlatto e Violetto viene rimarcata da Game Freak anche nel passaggio in cui gli autori nipponici invitano gli appassionati a prepararsi a “creare la storia che preferiscono”, iscrivendosi a una delle tante Accademie presenti nella regione di Paldea, scenario che ospiterà la Nona Generazione Pokémon.

Augurandovi come sempre una buona visione, ricordiamo ancora una volta che Scarlatto e Violetto sbarcheranno in esclusiva su Nintendo Switch nel mese di novembre.