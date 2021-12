Pokémon Unite festeggia i 50 milioni di download con tanti biglietti Aeos gratuiti

Il successo di Pokémon Unite non accenna ad arrestarsi e, anzi, prosegue imperterrito conquistando un traguardo dopo l'altro. The Pokémon Company ha da poco annunciato che il MOBA free-to-play sviluppato da TiMi Studio ha superato i 50 milioni di download in tutto il mondo. Un numero incredibile, che comprende sia gli utenti di Nintendo Switch che mobile.

Per celebrare il grande successo, tutti i giocatori riceveranno in regalo 2.000 biglietti Aeos, la valuta di gioco, effettuando l'accesso a partire dal 9 dicembre fino al 31 gennaio. Attraverso i ticket gli utenti potranno acquistare skin per i propri lottatori, oggetti e potenziamenti.

#PokemonUNITE has now been downloaded over 50 million times! As a thank you, any user who logs in between 12/9 – 1/31 will receive 2,000 Aeos Tickets.

Thank you once again for all of your support! pic.twitter.com/M8NWmigpC6

