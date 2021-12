A quanto pare si sono messi un po' tutti d'accordo nell'industria videoludica. Il Natale è alle porte e si fa fatica a contare il numero di regali e sorprese per chi è appassionato di gaming. Dopo il weekend di multiplayer gratuito su PlayStation 4 e PlayStation 5, arriva senza alcun preavviso il lancio di un titolo particolarmente atteso dalla community: Praey for the Gods.

Il gioco sviluppato da No Matter Studios LLC, dopo il lungo periodo di “accesso anticipato” su Steam (dunque su PC), sbarca ufficialmente su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S e, ovviamente, PC Windows. Durante l'early access, i tre membri del team di sviluppo (sì, sono davvero in tre!) hanno raccolto i suggerimenti dei giocatori, in modo da migliorare la propria creazione in vista del grande giorno. Che finalmente è arrivato.

Praey for the Gods è ispirato palesemente a Shadow of the Colossus, e fa poco o nulla per nasconderlo. E non è detto che questo sia obbligatoriamente un difetto. Si tratta di un open world dominato da pericolosi giganti, tutti con proprie caratteristiche e per questo particolarmente difficili da affrontare.

L'eroina di turno è una misteriosa guerriera, che deve vedersela non solo con le mostruose creature, ma anche con le insidie di una terra inospitale. Un mondo ghiacciato, dove l'inverno inspiegabilmente sembra non finire mai.

Di seguito una breve presentazione fornita da No Matter Studios:

Praey for the Gods è un gioco d'avventura a mondo aperto in cui, nei panni di un'eroina mandata ai confini di un mondo ghiacciato e morente, dovrai arrampicarti su boss colossali e scoprire il mistero che si cela dietro ad un inverno senza fine. Arrivata con solamente gli indumenti che hai indosso, dovrai sopravvivere ai pericoli e alle sfide che incontrerai. Per ripristinare l'equilibrio e reclamare questa terra dall'oblio, ti troverai di fronte a domande a cui neppure un dio riuscirebbe a dare risposta.

Un aspetto interessante di Praey for the Gods è che non è un gioco lineare, e ciò significa che tocca al giocatore scegliere l'ordine e le modalità degli scontri con i giganti. In questo modo, ogni storia sarà unica.

Localizzato anche in italiano, Praey fo the Gods costa 29,99 euro su tutte le piattaforme su cui è disponibile.