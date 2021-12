“A Natale si è tutti più buoni” e anche Sony vuole rispettare questa massima. Dopo i giochi gratuiti per il mese di dicembre riservati agli abbonati PlayStation Plus, il gigante giapponese ha annunciato che il 18 e il 19 dello stesso mese il multiplayer sarà aperto a tutti, gratuitamente.

L'avviso del gradito regalo è apparso sui canali social di PlayStation. Tra i titoli in primo piano, e quindi suggeriti, ci sono FIFA 22, GTA V e Call of Duty: Vanguard. Ma la lista è naturalmente più corposa, quando si parla di multiplayer c'è davvero l'imbarazzo della scelta.

Ad esempio, si potrebbero citare NBA 2K22 e F1 2021 (per replicare lo scontro Hamilton vs. Verstappen, perché no) come titoli sportivi, e Rainbow Six Siege e Battlefield 2042 come sparatutto. E poi c'è anche Marvel's Avengers, che da poco ha accolto nella sua squadra un certo Spider-Man.

Goditi le modalità multigiocatore online di tutti i tuoi giochi preferiti per PS4 e PS5 senza un abbonamento a PlayStation Plus durante il nostro Weekend multigiocatore online dal 18 dicembre al 19 dicembre alle 23:59. pic.twitter.com/03g8Q1xd9m — PlayStation Italia (@PlayStationIT) December 13, 2021

Come si legge nel tweet, il multiplayer gratuito su PlayStation 4 e PlayStation 5 sarà “aperto” dal 18 dicembre alle 23:59 del 19 dicembre. Non è richiesto un abbonamento a PlayStation Plus ma è necessaria, ovviamente, una connessione ad internet.

Avrete notato che altri che popolari videogame come Fortnite e Call of Duty Warzone non sono stati citati. Questo perché i Battle Royale di Epic Games e Activision rispettivamente, non richiedono la sottoscrizione al servizio Sony.

Restando sull'argomento “doni in vista del Natale”, COD Warzone Pacific e Vanguard a breve saranno invasi dallo spirito delle feste con l'evento Fervore Festivo.